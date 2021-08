Comparte en redes sociales













La Policía Nacional emite una serie de consejos útiles para las vacaciones, nuestros domicilios y a la hora de realizar movimientos en los cajeros automáticos de las diferentes entidades bancarias, ya sea en nuestras localidades habituales o aquellas a las que nos desplazamos en periodos estivales.

Antes de abandonar nuestra vivienda

Si usted piensa salir de vacaciones no olvide seguir unos mínimos de seguridad. Antes de dejar su casa compruebe bien que puertas y ventanas estén cerradas. Eso sí, para no indicar claramente su ausencia, no baje por completo las persianas. No deje objetos de valor ni dinero en la vivienda y haga una relación detallada de los aparatos electrónicos; por si fuera necesaria una identificación, anote los números de serie de los mismos. Y sobre todo no desconecte el timbre de la puerta; ésta es una señal inequívoca de su ausencia.

En cuanto a comunicar su marcha a los vecinos es mejor no divulgarla. Dígaselo sólo a aquellos más allegados y déjeles un teléfono de contacto o una dirección donde poder localizarle. No olvide tampoco facilitarle una llave a un familiar o un amigo para que realice visitas esporádicas a su vivienda y recoja la correspondencia durante su ausencia.

Debemos extremar las precauciones en cuanto a la información que proporcionamos en nuestro perfil de las distintas redes sociales.

Si viaja en coche no olvide extremar las medidas de seguridad respecto al vehículo y pertenencias. No pare ante el requerimiento de extraños en la carretera. Y por favor, no abandone objetos de valor en el automóvil; procure llevarlos siempre consigo.

En el caso de que utilice transporte público para desplazarse debe seguir unas consignas específicas: No facture a su nombre equipajes de personas desconocidas; antes de hacer lo propio con sus pertenencias, identifíquelas claramente; evite viajar con cantidades importantes de dinero encima; y no confíe sus maletas a personas que no estén debidamente acreditadas. Si viaja en tren o autobús no pierda de vista su equipaje; especialmente en paradas intermedias.

En el lugar de vacaciones

Ya ha llegado y está listo y dispuesto a disfrutar de un merecido descanso. No obstante, no debe descuidarse. En su hotel o apartamento adopte las mismas medidas de seguridad que habitualmente utiliza en casa. Mantenga en lugar seguro sus objetos de valor, dinero y tarjetas de crédito.

En los lugares públicos no descuide en ningún momento su bolso o cartera. Y preste especial interés allí donde concurran muchas personas; mercadillos, espectáculos… Es normal que lleve cámaras fotográficas o de vídeo que se convierten en un suculento reclamo para los ladrones. Por ello tenga mucho cuidado y no los deje fuera de su alcance ni los pierda de vista.

Procure evitar ostentación de riqueza o pertenencias y lleve encima lo estrictamente necesario, sobre todo en la playa o la piscina. Además evite los juegos de azar en la calle porque siempre son un fraude; tampoco haga caso a los negocios fáciles. Los carteristas suelen utilizar muchas artimañas para lograr sus propósitos.

Cajeros automáticos

Los cajeros automáticos, son una herramienta muy cómoda y útil para obtener dinero en efectivo, a cualquier hora y sin hacer ninguna cola. Trata de aprovechar esta comodidad que te brindan, sin exponerte a ningún riesgo innecesario.

Es preferible utilizar los que se encuentran en el interior de las entidades y, una vez dentro, cerrar la puerta. Es recomendable usar cajeros dentro de centros comerciales bien iluminados, con vigilancia cercana y ve acompañado sin que tu acompañante entre contigo al cajero.

Es importante no acudir a las entidades en fechas y horarios fijos, como el primer día del mes, no acudir a lugares con escasa presencia de viandantes ni tampoco hacerlo de noche.

Es conveniente que las personas mayores, que son más susceptibles a este tipo de robos, vayan acompañados de algún familiar o amigo de confianza cuando vayan a sacar dinero.

También es recomendable que la persona que acuda a un cajero no se deje despistar y que no atienda a personas que se ofrezcan a ayudarla ni durante la operación ni durante el regreso al domicilio.

En caso de observar cualquier tipo de anomalía u objeto extraño en el cajero automático, evite utilizarlo y no dude en llamar de forma inmediata al 091.