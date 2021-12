La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena, recibe el Premio 25N, en su primera edición

Comparte en redes sociales













La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena, ha recibido esta mañana el Premio 25N, que por primera vez otorga el Consejo Sectorial de la Mujer, en reconocimiento por su labor a favor de la lucha contra la violencia de género.

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya ha destacado que María Félix Tena, “derrocha liderazgo, que se genera cuando tienes que ganar los espacios de poder con 24 años y siendo una mujer además, y en espacios que además no estaban diseñados para que llegase tan joven, y en este caso seguramente es lo que marca carácter”.

“Se ha preocupado por utilizar adecuadamente los espacios de poder y liderazgo”, ha incidido, “para buscar el proteger a quienes han tenido las cosas muy difíciles y utilizar esa empatía, poder y fuerza en ejercer la empatía y buscar esa protección”.

Ha destacado “su ejercicio profesional intachable, un trabajo muy bien hecho, seguramente esas cualidades que se adquieren a una edad muy concreta y cuando tienes que demostrar el triple”.

La magistrada ha agradecido al Consejo Sectorial de la Mujer el premio, “y quiero compartirlo con todos y cada uno de mis compañeros y compañeras de la administración de justicia que cada día dedican su trabajo a prestar la mejor asistencia a las mujeres y menores que son víctimas de la violencia de género”.

Este problema social, que no judicial, ha señalado, “requiere el compromiso de todos y de todos los ámbitos, nos exige entrega y concienciación, sin ello no podremos llegar a la ansiada erradicación que la sociedad del siglo XXI no puede permitirse seguir aplazando. Este problema no puede paliarse con negativas de su existencia, con un querer cerrar los ojos y limitarnos a asegurar que estamos en igualdad y que existen ya medidas y leyes”.

“Mientras continúen existiendo mujeres y menores sobre las que se ejerce violencia por razón de su género, nuestra sociedad seguirá fallando en uno de sus puntales esenciales, la protección y consideración de la dignidad del ser humano, de cualquier ser humano”, ha destacado.

El acto se ha iniciado con un minuto de silencio por las víctimas de la violencia machista.