La Red Circular FAB y la UNEX celebran la Arduino Week en Extremadura

La red de FabLabs Universitarios de la UEX junto con FabLab Xtrene de Almendralejo organizarán la Arduino Week en Extremadura: seis días repletos de actividades durante la semana del 21 al 26 de marzo y donde participa la Diputación de Cáceres a través del Área de Innovación y Provincia Digital con su red de Circular FAB de la provincia.

La ArduinoWeek es un conjunto de eventos programados a nivel internacional (https://week.arduino.cc/ events) que convocan a los miembros de la comunidad maker, fablabs, docentes, investigadores, profesionales y aficionados alrededor de esta plataforma abierta para el desarrollo de proyectos que necesiten prototipado rápido electrónico.

Con la organización de este evento en Extremadura se pretende atraer a las personas aficionadas al movimiento Maker y Do It Yourself (DIY), en especial gente joven en edad pre-universitaria y universitaria, además de contribuir al proceso de digitalización de la sociedad extremeña.

Durante la semana se realizarán actividades en las distintas sedes de los FabLabs Universitarios y de los Circular Fab, y el sábado 26 de marzo tendrá lugar un evento final en el Centro Universitario de Mérida desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde.

Actividades en la provincia destinadas a diferentes colectivos

La Diputación de Cáceres -a través de su Área de Innovación y Provincia Digital- tendrá una presencia activa en la Arduino Week. Su diputado Sántos Jorna ha destacado que “con las actividades programadas se va a posicionar a la provincia de Cáceres como un referente de cultura Maker a nivel internacional, la mejor manera de contribuir a que se fijen en nuestros pueblos y ciudades y en las personas con talento tecnológico que viven en ellos, las empresas y entidades de cualquier rincón de la geografía mundial que buscan lugares y personas donde invertir”

Con este propósito, desde los cinco centros que la red Circular FAB tiene en la provincia de Cáceres: Arroyo de la Luz, Miajadas, Moraleja, Valencia de Alcántara, Trujillo y Cáceres, se ha diseñado, en colaboración con los Centros de Competencias Digitales–NCC, una amplia programación de actividades dirigidas a distintos colectivos, entre ellos, personas con discapacidad, alumnado de institutos, personas emprendedoras o público infantil, y está abierta la participación a todo aquel que desee tener un acercamiento al mundo Arduino.

Durante distintos días y horarios, se llevarán a cabo varias iniciativas que van desde talleres interactivos para iniciarse en el mundo de la computación y la electrónica, charlas de sensibilización, o la puesta en práctica de proyectos más avanzados. En definitiva, estas actividades dan a conocer el concepto arduino y su potencialidad como base para el Internet de las Cosas, aprender a crear y compartir proyectos de prototipado a nivel principiante, y también obtener una base sólida de conocimientos para, una vez alcanzados aprendizajes previos, poder profundizar a nivel personal.

En Arroyo de la Luz se desarrolla un taller práctico en el que se aprende a crear una estación sensorizada con medidores de temperatura y humedad.

En Miajadas un taller un práctico de iniciación a la programación con la placa Arduino a través de un lenguaje de programación sencillo e intuitivo, junto a taller práctico orientado al montaje y funcionamiento de un Mbot, un robot controlado por una placa Arduino.

En Moraleja un taller práctico de iniciación a Arduino orientando su aplicación a la discapacidad y donde, además, se cuenta con una exposición de diferentes proyectos ya ideados y creados para tal fin.

En Trujillo un taller práctico orientado al montaje y funcionamiento de un mBot, para dar paso a la Arduino Race: una carrera de mBots montados durante los talleres prácticos anteriores.

En Valencia de Alcántara varias sesiones interactivas prácticas en la que se muestran cómo montar pequeños proyectos con placa Arduino y su programación mediante Arduino Blocks junto a la jornada de puertas abiertas.

En Cáceres, en el Centro de Referencia para la Transformación Digital, habrá un taller práctico de iniciación al uso de Arduino y su entorno de programación mediante la realización de proyectos sencillos como activar indicadores para controlar sistemas de iluminación LED.

Para más información e inscripciones se puede consultar el siguiente enlace: http://arduinoweek.unex.es/ arduinoweek

Actividades en centros:

Arroyo de la Luz: http://arduinoweek.unex.es/ arduinoweek/index.php/arroyo- de-la-luz/

Miajadas: http://arduinoweek.unex.es/ arduinoweek/index.php/ miajadas/

Moraleja: http://arduinoweek.unex.es/ arduinoweek/index.php/ moraleja/

Trujillo: http://arduinoweek.unex.es/ arduinoweek/index.php/ trujillo/

Valencia de Alcántara: http://arduinoweek.unex.es/ arduinoweek/index.php/ valencia-de-alcantara/

Cáceres: http://arduinoweek.unex.es/ arduinoweek/index.php/caceres- 2/