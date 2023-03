La salud mental es uno de los problemas sanitarios más frecuente en estos momentos

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha reconocido este jueves en Mérida que la salud mental es uno de los problemas sanitarios “más frecuente que existe en nuestro país en estos momentos” y ha recordado los esfuerzos del Ministerio de Sanidad por introducir en la agenda política “todo lo que tiene que ver con la salud mental”.

Vergeles ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación antes de la inauguración de la Jornada “Derecho Humanos, Autonomía y Capacitación” en personas con enfermedad mental que promueve la empresa de servicios sociales Grupo 5, “entidad con una importante vocación para dirigir la atención a la salud mental hacia el ámbito comunitario”.

Ha asegurado que abordar los problemas de salud mental desde una perspectiva de los Derechos Humanos y de autonomía es posibilitar a la persona decidir por ella misma o elegir a quien pueda hacerlo cuando ya no tenga capacidad. Eso es, ha dicho el consejero, la “expresión anticipada de voluntades”, que ya existe en la región y que es el proceso por el que los pacientes tienen el derecho a decidir y planificar los cuidados de salud que desea recibir o rechazar en el futuro, en particular para el momento en que no sea capaz de tomar decisiones por sí mismo.

Se ha mostrado partidario de evitar, “en la medida de lo posible”, tratamientos que inmovilicen a las personas, “ya sean inmovilizaciones físicas o psíquicas con la toma de medicamentos” y ha aconsejado “ir a modelos más preventivos de esas conductas”.

El consejero ha señalado que los problemas de salud mental generan una gran carga de discapacidad y ha recordado que en el año 2021 se publicó la Ley 8/2021 que permite trasladar al ordenamiento jurídico “todo lo que significa posibilitar a la persona que pueda decidir por más tiempo”.

Ha confirmado que ya no existen las tutelas para mayores de 18 años, sino la curatela que se define como una medida de apoyo a una persona que no cuenta con plena capacidad y requiere de asistencia continuada y cuya finalidad es la de asistencia, apoyo y ayuda en el ejercicio de la capacidad jurídica. Ha comentado Vergeles que existen las curatelas representativas, “lo que antes eran las tutelas”, y las más asistenciales, “que son las que se dedican a los cuidados” y ha señalado que la Comisión Tutelar de Adultos de Extremadura “debe tener en este momento alrededor de 900 personas curateladas o en distintos apoyos desde el punto de vista jurisdiccional”.

Ha agradecido al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX) que “nos está permitiendo ese acompasamiento de ir realizando las revisiones de oficio de estas tutelas que existían antes y que deben convertirse en curatelas ahora”. Para Vergeles, “el futuro de todo esto” es intentar que los tratamientos para los problemas de salud mental, “también en el ámbito de la discapacidad”, sean lo más comunitario posible.

PROGRAMAS

El consejero ha comentado que la región dispone de varios programas en el ámbito de la salud mental que respetan mucho esta situación y uno de ellos es el de “Extremadura te cuida”, al que Vergeles define como estrategia transversal que permite introducir la perspectiva de género y de los Derechos Humanos, en el ámbito de la salud mental y también en el de la discapacidad. El programa “Extremadura puertas abiertas” pretende crear unidades de hospitalización breve de psiquiatría y de salud mental, “donde se puedan realizar más visitas y estén más abiertas a los comunidad de lo que lo están en este momento”. Hay un tercer programa, “Extremadura responde”, de apoyo psicológico a los jóvenes que “son los que más sufrimiento emocional han tenido como consecuencia de la pandemia” y ha confirmado que ya hay un gran número de llamadas demandando atención. Vergeles ha agradecido el trabajo y la colaboración de FEAFES Extremadura que “nos permite desarrollar muchos de los servicios de atención a la salud mental desde el punto de vista comunitario”.