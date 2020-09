La Segunda B más extremeña

Comparte en redes sociales













El regreso de la competición en Segunda División B está a la vuelta de la esquina y los aficionados ya preparan su kelbet codigo para realizar sus mejores pronósticos. La categoría de bronce de esta temporada será más extremeña que nunca, pues contará con cinco representantes de Extremadura en un torneo atípico dividido en cinco grupos y diez subgrupos.

El objetivo inicial es clasificarse entre los cinco primeros de la primera fase para evitar la posibilidad de caer a Tercera División, ya que en el próximo curso la Segunda B se dividirá en dos categorías.

Ante este reto se presentan Mérida, Badajoz, Don Benito, Villanovense y Extremadura, que se miden entre ellos en la primera fase de la competición. En cada jornada habrá uno o dos duelos regionales, de manera que la emoción se dispara entre los aficionados. El resto de rivales de este subgrupo son la UD Melilla y los representantes de Castilla-La Mancha Talavera, Villarrobledo, Socuéllamos y Villarrubia. Sobre la teoría, el Melilla es el rival más fuerte; un equipo que lleva muchos años buscando el ascenso al fútbol profesional.

Respecto a los representantes extremeños en Segunda B, el Extremadura es, sin lugar a dudas, el máximo favorito para quedar campeón. El principal motivo es que viene de Segunda División y cuenta con una inyección económica a la que no acceden el resto de rivales. Pero la categoría de bronce del fútbol español es una competición muy dura en la que muchas veces los presupuestos no marcan la diferencia. el objetivo del conjunto de Almendralejo no es otro que el de recuperar la categoría perdida y volver cuanto antes a Segunda. Uno de sus principales rivales en este objetivo es el Badajoz, qué cayó eliminado en la segunda fase del playoff de ascenso que se disputó el pasado verano. Los penaltis privaron al equipo pacense de disputar la final ante el Sabadell.

Ambas escuadras tendrán que hacerlo muy bien para lograr subir de categoría, ya que se presenta por delante la Segunda B más difícil y dura de toda su historia. No solo porque hay 102 equipos y suben cuatro, sino también por la calidad de los mismos. Nadie contaba con que Deportivo de la Coruña y Numancia estuviesen ahora en la tercera categoría del fútbol nacional. Son los dos principales candidatos al ascenso, pero no los únicos. Hay otros clubes con mucho potencial social y económico como son el Hércules de Alicante o el Real Murcia, sin olvidarnos del recién descendido Racing de Santander o los también poderosos económicamente Marbella, Atlético Baleares o Ibiza.

La presión de empezar con una mala racha y caer a los grupos que pelearán por evitar el descenso a Tercera es el gran riesgo que asumen todos los clubes en este inicio de curso liguero. En ese sentido, la experiencia y veteranía son dos valores muy importantes que equipos como el Extremadura o Badajoz deben poner en liza. Los que mejor lleven esta circunstancia tendrán más posibilidades de clasificarse entre las primeras posiciones.