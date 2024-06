La segunda fase del nuevo hospital de Cáceres viene sufriendo un retraso importante de años

La segunda fase del nuevo hospital de Cáceres viene sufriendo un retraso importante de años, como hemos podido comprobar en el anterior informe. Son las palabras de los propios responsables sanitarios que transcribimos literalmente.: “El anteproyecto del Hospital Universitario de Cáceres se presenta este mes de marzo de 2022”; “Que el proyecto para la segunda fase estará a lo largo del segundo semestre del 2022 porque se licitará comienzos de año. Posteriormente se adjudican el proyecto y la dirección de obra, que aspiramos a que esté en la primera parte de 2023”. Esta era la última previsión conocida. Se ha incumplido la continuidad de obra prevista desde el año 2019, en que inicia su actividad la fase 1 y se modifica la estructura arquitectónica del edificio, pasando del modelo en zigzag a tres módulos rectangulares que se unirán al edificio construido. Plan funcional, ya desarrollado en el anterior informe. La inversión, para esta segunda fase es de 75 millones de euros y financiación FEDER 2021-2028, aunque no confirmada en esas fechas.

Si bien durante el año 2022 el presupuesto asignado a esta obra fue de 100.000 euros, se aprueba el anteproyecto a finales de dicho año. Se asigna una partida económica de 2,9 millones de euros en los presupuestos para 2023. Se confirma la cofinanciación europea: 85 % con Fondos FEDER. Programa Operativo FEDER EXTREMADURA 2021-2028. Objetivo Temático OT4. Una Europa más social e inclusiva, por medio de la aplicación del Pilar Europeo de Derechos Sociales. Objetivo Específico OE 4.5.

En enero de 2023 se aprueba el anteproyecto que sirve como base a la licitación del proyecto de obra, por un montante total de 2,48 millones de euros (sin IVA). Hay que hacer constar que dicho proyecto se desglosa en SEIS LOTES, con interrelación entre ellos que se justifica en la pretensión de dar participación a la pequeña y mediana empresa. Los plazos de presentación de ofertas se dan hasta marzo, prorrogándose posteriormente hasta el mes de abril. No vamos a desarrollar todo el proceso de contratación, por arduo, ni las decisiones de adjudicación de las respectivas mesas de contratación, al ser accesibles y públicas en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Durante los siguientes meses fueron adjudicados los lotes del uno al cinco y se presentaron recursos por exclusión por parte de alguna de las empresas, que dio lugar a la intervención de la Comisión Jurídica de Extremadura y posterior resolución del Director General de Planificación Económica con fecha 27.9.2023.

Situación actual: Objeto del expediente de contratación: Presupuesto de Licitación Importe neto de 2,48 M. de euros. Importe licitación IVA incluido 3 M. de euros. Con fecha 24 enero de 2024 se formalizan los respectivos contratos de adjudicación por lotes.

Lote 1.- Redacción Proyecto ejecución, estudio de seguridad y salud, director obras e integración todas las partes del proyecto ejecución por 883.000 euros (IVA incluido) a Picharchitecs + AUIESTUDIO

Lote 2.- Director Ejecución materia de obra y coordinador seguridad y salud en fase ejecución por 638.750 euros (IVA incluido) a dFine, Estructura SL.

Lote 3.- Redacción proyecto de diseño y responsable de la ejecución de las instalaciones por 539.000 euros (IVA incluido) a GOGSA,SA.

Lote 4.-. Redacción del proyecto de diseño y responsable de la ejecución de la urbanización y accesos por 124.000 euros (IVA incluido) a Consultora de Ing y Const EXAL.

Lote 5.- Redacción del proyecto de diseño y responsable de la ejecución y legalización de la base mixta de emergencias aérea y terrestre por 86.200 euros (IVA incluido) a URJATO,SL.

Lote6.- Gestión y Coordinación del proyecto de obras por 155.000 euros (IVA incluido), ha quedado desierto a fecha de la elaboración de este informe.

En relación con este lote, me remito a la memoria justificativa del proyecto: ” Son seis servicios diferenciados que, si bien tienen una necesaria interrelación entre ellos y un fin común, son susceptibles de su contratación claramente diferenciada”. Lo cual hace pensar que no debe haber obstáculo para continuar el proceso de contrataciones y puesta en marcha del todavía largo recorrido de esta segunda fase. Esto nos lleva a un plazo de 9 meses, dado que se requiere una posterior licitación de obra y ejecución de la misma, deseando no surjan problemas. El primero que se nos plantea es la valoración económica de 75 millones de euros que se hizo en 2019. Hoy sabemos que los precios de los materiales de obra se han incrementado en un 20% en los últimos años. Cuestión a tener en cuenta. No parece previsible que la terminación de la FASE II del hospital vea la luz antes de 2029, una vez vistas las anualidades y escasas asignaciones presupuestarias que aparecen en la Ley de Presupuestos de Extremadura. (DOE número 26 de 6 de febrero de 2024, pag.7411). A través de los medios de comunicación y de las manifestaciones expresadas por las diferentes plataformas ciudadanas de reivindicación, se ha puesto de relieve la existencia de un estado de opinión extremadamente crítico con la gestión política y administrativa realizada en torno a las obras de construcción del nuevo hospital de Cáceres. Recientemente, tanto la Agrupación Vecinal, como el Colegio Oficial de Médicos, vienen reclamando que se aumente la dotación presupuestaria, que los plazos de licitaciones puedan acortarse y el nuevo hospital de Cáceres sea una realidad tras más de 20 años de espera y poder contar con un hospital completo que evite las disfunciones asistenciales que sufre el área sanitaria de Cáceres.

(Eduardo Corchero Rodríguez. Médico jubilado)