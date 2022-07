La última prueba de la Copa de España de Escalada 2022 tendrá lugar en Cáceres los próximos 10 y 11 de septiembre

Comparte en redes sociales

Cáceres acogerá el 10 y 11 de septiembre la última prueba de la Copa de España de Escalada 2022. El campeonato consta de tres pruebas, la primera se celebró en Madrid, la segunda en Oviedo y la tercera llegará a la Plaza Mayor de Cáceres. En el campeonato se disputarán las modalidades de velocidad y de bloque, en las categorías absoluta y juvenil.

Durante la presentación de la competición, el alcalde Luis Salaya, ha señalado la oportunidad que supone para Cáceres ser sede de esta copa. “Con esta competición continuaremos demostrando la capacidad organizativa que tiene nuestra ciudad para acoger este tipo de eventos deportivos. Es también una oportunidad extraordinariamente positiva para posicionar la imagen de Cáceres y nuestro patrimonio”.

Salaya ha adelantado que se trabajará para que la celebración de la copa coincida con el nombramiento del deportista cacereño Alberto Ginés como Hijo Predilecto de la Ciudad, aprobado en el pasado pleno celebrado en junio. “Con su triunfo olímpico Alberto se ha convertido en embajador de nuestra ciudad y en referente para muchas personas jóvenes, niños y niñas. Por ello es justo que tuviese este reconocimiento, que vamos a intentar otorgarle durante el campeonato”.

Ginés por su parte ha mostrado su ilusión por poder competir en su ciudad. “Estoy muy agradecido por poder competir en la Plaza Mayor de mi ciudad, donde me he criado y he vivido gran parte de mi vida. Sobre todo porque me podrán venir a ver mis abuelos, mi familia, que no pueden verme cuando compito lejos.”

Respecto a la construcción del rocódromo en la ciudad deportiva, la consejera de Deportes, Nuria Flores, ha detallado que el presupuesto destinado al proyecto será de 3 millones de euros dividido en tres lotes. “El primero será de 1,5 millones y consistirá en la rehabilitación del edificio existente, que incluye la mejora del espacio y de la eficiencia energética. Se va a licitar en los próximos días y se adjudicará este año 2022. El lote dos será de 1,3 millones para todo lo relacionado con el equipamiento deportivo y el lote tres será el equipamiento audiovisual, con 200.00 euros. Ambos se licitarán y adjudicarán en el año 2023”, ha informado Flores.

Desde la Federación Española de Deportes y Escalada (FEDME) han subrayado que el objetivo de estas competiciones es sacar el deporte a la calle. “Vivimos un gran momento, somos ahora mismo la 4ª federación de España en número de asociados. Seguiremos trabajando por difundir los deportes de montaña, especialmente este 2022 en el que celebramos el centenario de la federación», ha declarado Alberto Ayora, presidente de la FEDME.