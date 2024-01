Lara Garlito competirá con Miguel Angel Gallardo por la Secretaría General del PSOE extremeño

La era Vara está a pocos meses de finalizar. En cuanto se celebren las Primarias y se elija a su sucesor…o sucesora.

Desde que anunciara su candidatura a la máxima jefatura socialista extremeña, Miguel Ángel Gallardo, alcalde de Villanueva de la Serena y presidente de la Diputación de Badajoz, no ha parado de promocionarse en los círculos políticos y sociales, no en vano, conoce profundamente los entresijos que se cuecen por estos lares, ya que lleva muchos años en » la pomada» y presenta un currículum abundante de éxitos con mayorías absolutas acumuladas y un gran predicamento en la grey socialista pacense, no tanto en la de Cáceres donde aun es un gran desconocido. Ese quizás sea su hándicap más importante, aunque los ratios en las votaciones, al ser mayor la militancia en el sur de la región le puedan favorecer.

Ayer jueves, 25 de enero, salió a la palestra Lara Garlito, vicepresidenta de la Asamblea de Extremadura y vicesecretaria general del PSOE, haciendo pública su candidatura al mismo cargo que Gallardo, con lo cual están garantizadas las elecciones Primarias, algo que no ocurre desde 2017, cuando Fernández Vara derrotó a Eva Pérez y Enrique Pérez ya que en 2021 no tuvo rival y fue ratificado en el cargo..

Garlito, al igual que Gallardo, conoce muy bien a su partido, lo que se cuece internamente en él y con el bagaje que va acumulando desde que militara en las Juventudes Socialistas ocupando altos cargos de confianza y responsabilidad, la convierten en una dura y firme rival de Gallardo, equiparándose a él en que en la provincia pacense no es suficientemente conocida por la militancia.

La obtención de avales por parte de los que hasta son los únicos candidatos no les resultará difícil ya que solo tienen que obtener el 6% del total, 9.365 militantes, pero hasta la celebración de las Primarias, antes de abril próximo, la » batalla» entre Gallardo y Garlito ha comenzado para saber quien gana » la guerra» por la sucesión de Vara.

No se descarta que haya alguien más que opte a dichas Primarias pero con los dos que ya han hecho pública su opción, la expectación está garantizada. Por una parte, la » gallardía» del candidato pacense y capacidad de convencer con sus tesis a quienes les puedan votar utilizando los recursos que tiene a su favor. Y por otra, la » novedad» de la candidata cacereña, que sería la primera mujer en ostentar un cargo de la enjundia y responsabilidad como al que aspira, amén de que sería también la primera que desde Cáceres tuviera tal poder, también con sus recursos » e influencias», a sabiendas que también tiene una gran capacidad de cercanía y convicción.

Ambos son dos líderes desde sus puestos institucionales, ambos son convencidos socialistas desde la cuna con una hoja de servicios limpia y públicamente conocida. La expectación está servida. Será muy clarificador quienes apoyarán a ambos, por lo que irradien desde sus influencias, como ocurre en todas las Primarias pero la militancia tiene la palabra.. y el voto.

