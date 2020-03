Las Diputaciones de Cáceres y Badajoz se suman al proyecto de la Escuela Municipal de Jóvenes Científicos

Cada una aportará 18.000 euros para que la Escuela continúe fomentando vocaciones científicas por toda Extremadura.

La Diputación de Cáceres ha acogido esta mañana la presentación de la apuesta que tanto la Diputación de Cáceres como la de Badajoz van a hacer por el fomento de las vocaciones científicas en nuestra Región. Concretamente, ambas administraciones aportarán la cantidad de 18 000 euros para que la Escuela Municipal de Jóvenes Científicos (EMJC) desarrolle todas sus actividades por la región extremeña. En el caso de la Diputación de Badajoz, es el segundo año que muestra su apoyo y compromiso con este proyecto.

La presentación ha contado con la participación de Álvaro Sánchez Cotrina, responsable del Área de Cultura, Juventud y Deportes de la Diputación de Cáceres; Francisco Marcos Ortiz, diputado de Cultura, Juventud y Bienestar Social de la Diputación de Badajoz; Francisco Fernández de Vega, director de la EMJC y Concha García, coordinadora de la EMJC.

La EMJC es una iniciativa de la Universidad de Extremadura en marcha desde hace seis años cuyo objetivo es despertar vocaciones hacia la ciencia a través de diferentes actividades. Intuición y diversión son los principales ingredientes de una metodología que une la ciencia con otras ramas del conocimiento como las humanidades. A través de sus talleres semanales intentan mostrar que la ciencia y la tecnología, en sus distintos ámbitos, puede ser algo divertido permitiéndoles aprender y desarrollar su creatividad.

Durante la presentación, el director de la Escuela, Francisco Fernández de Vega, ha explicado que Extremadura se está sumando a esta iniciativa con el propósito de que crezca el número de alumnos en las carreras universitarias de ciencia. Este programa se está desarrollando actualmente en poblaciones de menor tamaño ya que “es donde más falta hace”. Actualmente la Escuela se desarrolla en 18 localidades. Cualquier interesado en ampliar la información sobre la Escuela puede hacerlo a través del siguiente enlace

Actividades

Gracias a la financiación recibida la EMJC podrá reforzar las actividades que llevan a cabo durante todo el año. Una de ellas son los campamentos de verano, cuya novedad este año ha sido la incorporación de una nueva etapa histórica, la república romana, y cuya celebración será en Italia.

Otro de los grandes acontecimientos de la Escuela que consigue reunir a centenares de chicos y familias de toda Extremadura es la Gran final de la Feria de Ciencias que este año celebrará su sexta edición y tendrá lugar en la localidad de Moraleja. Así mismo, la Escuela ha incorporado grupos virtuales de trabajo con jóvenes de últimos cursos de ESO que tienen interés por la ciencia y que no gozan de grupos suficientemente numerosos como para poder trabajar in situ y poder implementar la Escuela en su localidad. Y por último, la actividad “Las Chicas También Cuentan”, con la que trabajan desde la base a través de talleres, el problema de la desigualdad de género presente en el área científico-tecnológica, y en particular en el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.