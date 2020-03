Las empresas afectadas por el coronavirus y que realicen ERTES se beneficiarán de una exoneración de las cuotas de sus empleados

El Consejo de Ministros ha aprobado, a

propuesta del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis

Escrivá, un Real Decreto-Ley que incluye varias medidas para aliviar la

situación de las personas trabajadoras afectadas por la declaración del

estado de alarma. El objetivo es paliar los efectos del COVID-19 tanto para los

trabajadores y trabajadoras por cuenta propia como ajena.

Se trata de un conjunto de medidas encaminadas además a favorecer la vuelta

a la actividad y al empleo, una vez concluya la emergencia sanitaria por el

coronavirus.

Exoneración de cuotas

El Real Decreto-Ley establece, en primer lugar, que las empresas que realicen

un Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) a causa del

COVID-19 -cuyos requisitos se flexibilizan- podrán acceder a una

exoneración de las cuotas a la Seguridad Social, que corresponderían por

los trabajadores afectados por dichos expedientes, en los términos que indica

el texto del real decreto. Se aplicará tanto a las personas trabajadoras con

suspensión del contrato como aquellas que vean reducida su jornada por

el ERTE.

Esta exoneración no tendrá impacto sobre los trabajadores, pues ese

periodo constará como efectivamente cotizado a todos los efectos. Además,

para facilitar los trámites a las empresas en este momento tan complicado, no

será necesario que realicen ninguna solicitud expresa ante la Tesorería

General de la Seguridad Social, sino que ésta directamente no facturará las

cotizaciones de los empleados identificados por la empresa a través del

Sistema de Liquidación Directa y el SEPE.

Flexibilización del cese por actividad

Para los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia se establece también

una nueva prestación extraordinaria para los casos en que su actividad se

haya visto severamente afectada por las medidas tomadas por el COVID-19.

Podrán solicitar esta nueva prestación, análoga a la de cese de actividad,

aquellas personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, cuya actividad

quede suspendida por la declaración del estado de alarma o cuya facturación

en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en

un 75 % en relación con el promedio de facturación del semestre anterior.

Esta prestación, que será incompatible con cualquier otra de la Seguridad

Social, tendrá una cuantía del 70% de la base reguladora, aunque no se

haya cumplido el periodo mínimo para acceder a la prestación por cese de

actividad. La duración de esta prestación extraordinaria será de un mes,

pudiéndose ampliar hasta el último día mes en el que finalice el estado de

alarma, en el supuesto de que éste se prorrogue. El tiempo de su percepción

se entenderá como cotizado y no reducirá los períodos de prestación por cese

de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro.

También podrán solicitar esta prestación aquellos profesionales autónomos

con trabajadores y trabajadoras a su cargo. En este caso, podrán tramitar

un ERTE para éstos y, al mismo tiempo, acceder a esta prestación

extraordinaria.

El objetivo de estas medidas es que el empleo pueda

recuperarse lo antes posible una vez pasada esta situación excepcional.

Para acceder a esta nueva prestación, la persona beneficiaria deberá dirigirse

a la Mutua habitual con la que tengan cubiertas las contingencias

profesionales; al ISM, en el caso del Régimen Especial de Trabajadores del

Mar o al SEPE, en los casos en los que tengan la cobertura con el Instituto

Nacional de la Seguridad Social (INSS).