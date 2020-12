Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad controlarán estos días con intensidad los aforos en centro comerciales y zonas de ocio

Comparte en redes sociales













García Seco: “Es cuestión de todos y cada uno de nosotros evitar tener un enero negro”

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad controlarán y vigilarán durante los próximos días festivos la aplicación y cumplimiento de las medidas decretadas por las autoridades sanitarias para frenar el COVID-19 en la región y lo harán especialmente en los centros comerciales y zonas de ocio donde los aforos están restringidos.

Así lo acordó hoy el Centro de Coordinación Cooperativa Policial, que se celebra semanalmente dirigido por la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco y cuyo cometido es preparar los dispositivos de control para el cumplimiento de las medidas decretadas para frenar los contagios.

“Se hará un esfuerzo para controlar los aforos en los centros comerciales y zonas de ocio, el resto de las medidas, tanto cierres perimetrales como medidas de control dentro del ámbito familiar, se harán dentro de dispositivos que se están estableciendo a largo plazo para todo el mes”, declaró al respecto la delegada del Gobierno en Extremadura, quien destacó no obstante que lo importante es mantener la responsabilidad individual “elevada” durante los próximos días.

“Es cuestión de todos y cada uno de nosotros evitar tener un enero negro, tener una Navidad tranquila que nos evite lamentarnos a partir del próximo mes de enero”, señaló García Seco.

“Vamos a poder reunirnos con familia, amigos, podremos estar en grupos de diez, comer juntos, pero no debemos romper las reglas básicas como son mascarilla, distancia e higiene, no podemos relajarnos porque nos queda muy poquito para ver el final del túnel, pero el túnel se puede hacer más largo si no damos este mensaje a la ciudadanía”, añadió.

Sobre el cierre perimetral previsto en el período que abarban las fechas navideñas, declaró que se establecerán controles aleatorios en los límites de la comunidad y también en el límite con Portugal pues “cierre perimetral es cierre perimetral y se tratará por lo tanto que no haya desplazamientos no autorizados”, puntualizó.

En su opinión “es cierto que es complicado y que se permiten las reuniones familiares y por eso es necesario decir que si no contamos con los ciudadanos, no podemos poner un policía en la puerta de cada hogar, ni en la familia, en grupos de amigos o cualquier reunión que tengamos”.

Recordar que el Centro de Coordinación Policial está formado por la Delegación del Gobierno en Extremadura, subdelegación de Cáceres y de Badajoz, Consejería de Sanidad de la Junta de Extremadura, Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y FEMPEX.