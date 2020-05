Las mascarillas serán de uso obligatorio en lugares públicos

El Gobierno regulará el uso de las mascarillas en los lugares públicos ante las peticiones que en este sentido realizaron varias comunidades autónomas. Así lo anunció la ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, en una rueda de prensa en la que comparece con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras la décima reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los presidentes autonómicos.

“Hay un consenso muy amplio sobre que hay que ampliar el uso de la mascarilla”, valoró Illa a continuación explicando que próximamente se publicará una orden ministerial al respecto después de que se terminen de pulir los detalles entre las autoridades sanitarias.

Illa insistió en que “hay unanimidad en que hay que reforzar el uso obligatorio de las mascarillas“. No obstante, no ha querido avanzar en qué consistirá dicho refuerzo y remitió a la valoración que técnicos y especialistas estrarían realizando en estos momentos al respecto.

Hasta ahora, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, había admitido que la obligatoriedad o no de llevar mascarillas para la población general “es un debate importante que no está cerrado“, pero había mostrado sus reticencias a aconsejar una medida como esta de forma tajante por las dificultades de implementación en determinados colectivos como enfermos con problemas respiratorios, gente a la que le puede provocar una crisis de ansiedad, deportistas profesionales, niños sobre los que no es fácil garantizar su uso correcto. Eso sí, Simón ha insistido en varias ocasiones en que su uso es “muy, muy recomentable o altamente recomendable” para “todo el mundo que pueda utilizarla en espacios públicos”.

A día de hoy, se mantienen vigentes las recomendaciones de uso allí donde no pueda garantizarse la distancia interpersonal de 2 metros y sólo se obliga a los viajeros que vayan a hacer uso del transporte público ya sea terrestre o no.

Asimismo, el Ministerio de Sanidad publicó una orden que imponía también el uso de la mascarilla obligatoria para los viajeros que llegaran a España procedentes del extranjero durante el periodo de vigencia de las eventuales prórrogas del decreto del estado de alarma. Dicha orden imponía una cuarentena de 14 días a los recién llegados con posibilidad de salir del domicilio o alojamiento para realizar contadas excepciones, pero matizando que todos los desplazamientos autorizados “se realizarán obligatoriamente con mascarilla”.