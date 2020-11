Las mejores tiendas online para comprar plantas de interior

Uno de esos proyectos ha sido Selvaviva. Desde que se lanzara en el pasado junio de 2020, han visto cómo sus ventas aumentaban de forma exponencial al mismo tiempo que la gente se mostraba más y más interesada en decorar sus espacios con plantas de interior.

Estas tiendas desmitifican la ideal del “mataplantas”, ya que además de especies, aportan todo el conocimiento y herramientas necesarias para que cualquier persona (hasta el mas torpe con las plantas), pueda cuidar de ellas y disfrutar de sus beneficios. Además, las compras son rápidas, fáciles y personalizadas.

En la mayoría de las tiendas online puedes filtrar tus búsquedas por nivel de dificultad en sus cuidados, pensando en la seguridad de tus mascotas (eligiendo plantas ‘pet friendly’)… incluso encontrarás packs de principiantes, dúos de plantas para crear un rincón verde y hasta tiendas en las que las plantas, son en tamaño mini. Tener un vivero cerca de casa ya no será necesario para poder tener todo tipo de especies en el salón.

¿De dónde vienen las plantas?

La mayoría de estas tiendas tan sólo trabajan de forma online, es decir, no encontrarás una tienda física o vivero al respecto. Las tiendas, por su parte, trabajan en sus propias naves con especies locales y otras internacionales como las de Holanda y Dinamarca, dos de los lugares más reclamados a la hora de encontrar especies verdes.

Las plantas que más se venden

Desde Selvaviva nos cuentan que hay dos favoritas indiscutibles: la Yuca Elephantipes y la Strelitzia Nicolai. “Al ser plantas de gran tamaño, agregan de forma instantánea un ambiente más fresco y cálido”.

¿Dónde se compra más?

También lo sabemos. “Las grandes ciudades como Madrid y Barcelona, con alguna excepción de pueblos y municipios más pequeños”.

Cómo cuidar tu planta cuando llega a casa

En la mayoría de estas tiendas, las plantas llegan en embalajes perfectamente diseñados para que no sufran daños. Además, son sostenibles: cero plástico y en cartón reciclable. Cuando nuestra compra llega a casa, Adriana recomienda primero leer atentamente la guía de cuidados para familiarizarte con la especie: Qué lugar será más óptimo, sobre el riego…“Las plantas tardar un par de semanas en aclimatarse a su nuevo hogar. Ten en cuenta que las condiciones en las que han crecido son distintas, por lo que siempre será importante observar cómo va reaccionando y no llevarse las manos a la cabeza si se cae alguna hoja”.

SOBRE LAS PLANTAS MINI

Las plantas XS, están de moda. Especialmente para decorar pequeños espacios o hacer terrarios o decoraciones personalizadas. Pero cuidado,porque este tipo de plantas suelen ser esquejes y necesitan un cuidado extra, mucho mimo y sobre todo, mucha paciencia.

¿Qué buscan los usuarios a la hora de comprar plantas?

Nos lo han contado desde Colvin, que acaba de lanzar ahora su propia submarca enfocada al mundo de las plantas verdes. Si ya los conocías por sus espectaculares ramos de flores, espera a ver lo que tienen en Colvin Jungle, dedicado al mundo de las plantas de interior.

Nos han contado que más de un 64% de los usuarios que han comprado en Colvin, también compran plantas habitualmente. Y sin duda, uno de los aspectos que mas preocupa es la durabilidad de la planta (hasta un 73% de los usuarios lo tiene como preocupación nº1). Muchos apuestan por rodearse de aquellas que requieren menos experiencia para cuidarlas porque no todos somos expertos botánicos pero sí a todos nos chiflan los espacios verdes y además, se valora mucho el poder tener acceso fácil y rápido a tips y consejos explicados para ‘dummies’ con los que mantenerlas sanas y bonitas.

En Colvin lanzaron la figura del “Plantiatra”, una especie de “coach” de plantas que pasa consulta cada semana para resolver dudas y cuidados.Por cierto, en Colvin tienen una garantía de 30 días. Si en el primer mes tu planta no supera la convivencia, te devuelven el dinero o te la reemplazan sin coste.

Pero esto del coach de plantas no es sólo invención de Colvin. En Instagram, la figura del influencer de plantas ya está inventada. Nada que ver con las influencers que ya conoces. Estas gurús de las plantas son verdaderas expertas. Ofrecen consejos, asesoramiento gratuito y consultas a módicos precios para resolver problemas personalizados, diseñar un espacio verde en casa o conocer mejor alguna planta que se te está resistiendo.

Las influencers de las plantas de interior

Es el caso de Eva Durán (@evaduran_slow_and_home). Ella es consultora de plantas, mentora de los hogares verdes y una abanderada del nuevo ‘plantfulness’. Más de 15k personas siguen cada día sus consejos, sus publicaciones, sus stories… es una auténtica biblia de las plantas 2.0 que además ofrece asesorías personalizadas muy útiles para resolver problemas que frustran nuestra relación con las especies de nuestra casa.

Para Eva, la fiebre por las plantas de interior no sólo ha sido cosa del confinamiento: “Empecé a ver más interés por las plantas de interior hará un par de años. Por aquel entonces se podía encontrar algo de información en blogs especializados, Youtube y también algo de inspiración en Instagram. Yo solía tener como referencias a muchas personas y tiendas especializadas de USA, porque aquí en España faltaban referentes que se dedicaran a difundir y promover los beneficios de las plantas en nuestros hogares y como cuidar de ellas. Había profesionales, pero más de forma offline.”

Así que a principios de 2019 decidió convertirse en esa consultora de plantas que en España, tanto faltaba. Comenzó con una tienda online de plantas pero de lo que se dio cuenta con esto fue de la necesidad que la gente tenía para poder resolver dudas sobre sus plantas.

Y después, llegó el confinamiento.

“El boom ha llegado con el confinamiento, cuando hemos pasado tantas semanas en nuestras casas, muchas veces en pequeños pisos de ciudades grises. Los seres humanos necesitamos el contacto con la naturaleza y hemos puesto en valor más que nunca que las plantas nos ayudan en ello. Cuidamos de nuestras plantas y cuidamos de nosotros. Practicar ‘plantfullness’ nos relaja y nos hace un poco más felices”, dice Durán.

Eva aconseja, si eres principiante, comenzar por plantas resistentes, que se aclimaten bien a una luminosidad media. Y por suerte, ¡hay muchísimas y muy bonitas!

Las mejores tiendas online de plantas

Con un montón de especies verdes (las más “instagrameadas”) y embalajes sostenibles: utilizan macetas biodegradables hechas a base de fibra de coco. Retienen mejor la humedad y requieren menos riego, aportar nutrientes a la tierra una vez que se descomponen y evitan el shock que supone a la planta el transplante.

Una buena compra…

La Monstera Deliciosa Grande. Es una planta fascinante. De aspecto exótico, grande, es trepadora y fácil de cuidar.

La sección de plantas de la tienda de ramos de flores con más hype de Internet. Ahora tendrás un buen dilema: ¿flores o plantas de hoja verde?

Una buena compra…

Cordyline Australis. Aunque en Colvin la llaman “Big Wednesday”. Es una planta preciosa, con hojas puntiagudas en tonos rosados. Y la buena noticia es que sólo necesita luz y calor.

Es uno de los sitios de tiendas online de referencia. Es muy intuitiva, con consejos y filtros útiles y con envío rápido y muy cuidado.

Una buena compra…

El Croton Mamey. Es una planta fascinante. Sus colores vivos iluminan cualquier rincón. ¡Parece de otro planeta! Necesita un lugar muy luminos y su dificultad de cuidados es media. ¡Podrás con ella!

Si buscas mini plantas, este es tu sitio. Recuerda: necesitan más cuidados y paciencia que una planta ya crecida. Pero es una buena opción si lo que te gusta es verla crecer. Se envían sin plástico y con packaging acolchado biodegradable.

Una buena compra…

Peperomia Hope. Es una planta originaria de Sudamérica y da un aspecto de jungla total. Un básico en Instagram.

Plantas, cuidados, diseños… además de especies que van directas del vivero a tu casa, hay un montón de macetas para decorar tu casa. Vas a vivir en esta tienda.

Una buena compra…

La Palma Kentia. También la llaman “palma del paraíso”. Es muy fácil de cuidar y perfecta para los tiempos que corren, donde nos pasamos horas teletrabajando porque… ¡dicen que aumenta la productividad de quien está cerca de ella!

FRONDA

Además de tienda online, podrás encontrar su tienda física. Y es una visita obligada para tomar aire y hacerte con un buen equipo de plantas. Online, tienen todas las especies a sólo un click. Te costará decidirte.

Una buena compra…

El Philodendrum Hastatum. Es una planta magistral, brillante y preciosa. Y al ser trepadora, si la pones en una maceta colgante o con un tutor, conseguirás un efecto tropical increíble.

UNA TIENDA ONLINE PARA QUIEN QUIERE JUGAR MÁS…

Es la tienda online de Eva Durán, la gurú de las plantas que te presentamos en el artículo. En ella no encontrarás plantas, pero sí talleres, asesorías personales para resolver tus problemas con las plantas, cursos muy útiles de plantas… Te recomendamos echar un ojo, sobre todo, a sus cursos de esquejes. Porque cuando llegue la primavera, nos lo agradecerás…