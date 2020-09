Las pérdidas por la granizada en las comarcas del Norte de Cáceres pueden superar los 12 millones de €.

Así lo manifiesta La Unión Extremadura en un comunicado.

La tormenta que arrasó las comarcas del Norte de Cáceres ha provocado daños superiores al 20% de la cosecha de tabaco en la Comarca de la Vera y del campo Arañuelo.

Según las primeras estimaciones se ha producido un daño total en alrededor de 1.700 has y un daño parcial en alrededor de otras 1.500 has. La pérdida actual de producción se valora en alrededor de las 6.000 toneladas, aunque este daño puede ir en aumento dependiendo de que la meteorología permita o no el recolectar hojas parcialmente dañadas.

” Como el porcentaje de aseguración de la producción es muy alto en este cultivo, es importantísimo que los peritos de Agroseguro a la mayor brevedad posible se personen en las explotaciones para la correspondiente valoración de daños”, según este colectivo agrario..

Es fundamental, para evitar el aumento del daño el que las peritaciones se realicen de manera inmediata para poder recolectar las hojas parcialmente dañadas.

El cultivo del tabaco está atravesando por un mal momento debido al aumento de las restricciones para poder fumar con la pandemia, a lo que hay que añadir el aumento importantísimo de los impuestos a este producto que prácticamente van a conseguir que solo personas con un alto nivel de vida puedan consumirlo. Por lo que estos daños ocurridos pueden dar la puntilla a muchas explotaciones productoras de tabaco.

” Mientras tanto las promesas de buscar cultivos alternativos por parte de las distintas administraciones, siguen sin consolidarse.”, concluye el comunicado de La Unión Extremadura.