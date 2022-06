Las personas que hayan estado en un ERTE: Situación especial a la hora de presentar la declaración de la renta

Dentro del total de contribuyentes que deben presentar su declaración, se encuentran muchos afectados por la pandemia que han estado en un expediente de regulación temporal de empleo, esto es, en un ERTE, durante el ejercicio que se declara por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Para ellos, Hacienda ha lanzado un nuevo aviso.

Todos los ciudadanos que estuvieran en el ejercicio en un ERTE se encuentran en una situación especial a la hora de presentar su declaración de la renta. Según explica la Agencia Tributaria en su página web, esto se debe a que las prestaciones recibidas en esa etapa de ERTE contarán de la misma forma que los suelos y los salarios, como rentas de trabajo sujetas a IRPF. Es por ello, que esas cantidades no se pueden considerar exentas.

Por lo tanto, si no cumple los siguientes requisitos, el cobro de estas prestaciones por ERTE deberán declararse. Por un lado, si el trabajador en ERTE solo percibe rentas del trabajo en ese concepto durante 2021, no estará obligado a presentar la declaración a no ser que la cantidad llegue o supere los 22.000 euros anuales.

Por otra parte, sí estarán obligados a rendir cuentas con Hacienda los trabajadores en ERTE que cobraron cantidades en otros conceptos además de las prestaciones por ERTE y a partir del segundo pagador con más de 1.500 euros anuales, si sus ingresos superen los 14.000 euros anuales.

Finalmente, en el caso de combinar varios pagos de rentas del trabajo estando en una situación de ERTE, si a partir del segundo pagador no se llega a los 1.500 euros anuales, habrá que presentar la declaración cuando se superen los 22.000 euros anuales.

Otro de los problemas que atormenta a algunos contribuyentes que han estado en ERTE es el desajuste de las prestaciones que tenían que cobrar, algo que ha hecho que recibieran más dinero del que debían. Hacienda deja claras las indicaciones a aquellos que se han visto en esta situación: