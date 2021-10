Las primarias: algunos apuntes

Comparte en redes sociales













Todo lo que no evoluciona se enmohece, se atrofia o deja de tener utilidad. Esto lo saben

los grandes grupos de influencia, llámense partidos, sindicatos o asociaciones. Hasta la

iglesia católica lo ha entendido, cuando cambió algunas reglas de sus ritos y aún

conservando la magnificencia de algunos de ellos se ha adaptado a las circunstancias de

un país o un territorio.

Evolucionar no significa romper con las bases de lo que es poderoso e influyente, es simplemente madurar el discurso a ton con las necesidades del presente y si la sociedad proclama su heterodoxia saber vivir con ella y si defiende la democracia en su vida y relaciones, convertir, aparentemente, cualquier órgano de decisión en el más democrático del mundo, para ir a la par.

De todos estos guisos surgen las primarias en los partidos. Y está bien. No hay nada que

resulte más atrayente que defender que un hombre, una mujer, tienen su propio voto y

pueden elegir a sus jefes de manera absolutamente clara y transparente. Las

nomenclaturas de los partidos lo aceptaron; a fin de cuentas, ellas siempre manejan la

información, los datos y las fechas y además tienen los contactos: en todas las

direcciones.

Cada militante de una organización puede además de votar, presentarse ante los

compañeros y compañeras para ser votado. ¿Por qué no? No se necesitan currículos

excelsos para pertenecer a aquella, sólo pagar una cuota, y una clara afición por la causa

política, algo que, como a los militares el valor, se da por supuesto. El axioma de que

todos los seres humanos son iguales permite la osada aseveración de que cualquiera es

capaz de dirigir a los otros y la aceptada igualdad de derechos entre iguales permite creer

que los cargos han de ser rotatorios y es útil que pasen de unos a otros por solidaridad. Si

al principio existían determinados filtros para entrar en el partido, como los avales de dos

militantes históricos -más que nada por razones de supervivencia-, con el paso de los

años se fueron desechando en la tranquilidad de que nadie pondrá contra las cuerdas a

ninguna de las organizaciones legales existentes ya que hay una clara normalización

democrática.

Debe reconocerse que el discurso es limpio. Nada que objetar al respecto. Y podría

resultar perfecto si la ambición o los intereses personales no lo pusieran en entredicho en

la práctica, utilizando la letra pequeña. Como en cualquier situación de la vida, los

humanos tienen tácticas para introducir sus actuaciones por aquellos lugares de la norma

que lo permiten. A fin de cuentas ¿quien no tiene intereses, amigos, compadres, parientes

en cualquier sitio, gente a la que convencer para jugar a la causa y formar grupo dentro

del grupo?. Tanto más, si como afirman los jefes, en política es uno mismo quien debe

buscarse su propio papel en el tablero y demostrar sus dotes y osadía para el oficio.

Sirven las primarias, sobre todo, para desfogar de alguna manera la normal energía de la

militancia. Subsumida como está detrás del líder (que es quien prácticamente tiene todo el

protagonismo), apenas goza de un rol distinto al de repartir propaganda previa a las

elecciones, así que unas elecciones internas entre candidatos le ofrecen un campo de

participación inédito para medirse y competir, apoyando a un candidato u otro, algo que

no puede hacer en el exterior. Pero las elecciones primarias dejan huella. Y fricciones

innecesarias. Y hasta heridas mortales de necesidad. Los humanos no son ángeles.