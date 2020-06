Licerán, portavoz municipal de Cáceres: LA ACTIVIDAD PRESENCIAL EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS SE RECUPERARÁ CUANDO SE DEN TODAS LAS CONDICIONES NECESARIAS

El portavoz del equipo de Gobierno, Andrés Licerán, ha manifestado que la actividad presencial de los órganos colegiados del Ayuntamiento se recuperará cuando se den todas las condiciones necesarias, “pero esto no significa que el Ayuntamiento y el equipo de Gobierno estén parados, y aunque nuestra intención es no recuperarla mientras dure el Estado de Alarma, cuando termine y se den estas condiciones que no se dan ahora, se recuperará”.

En este momento no podrían celebrarse las reuniones de los órganos colegiados ni del Pleno, ha explicado, “porque no se dan las circunstancias ya que hay concejales que todavía están de baja por tener casos de coronavirus cercanos, y además tenemos funcionarios vulnerables que asisten a los plenos que no pueden incorporarse todavía y que está recomendado que no lo hagan todavía, como tenemos en otras secciones del Ayuntamiento”.

Licerán ha reiterado que cuando sea posible se recuperará la actividad presencial, “pero eso no significa que el Ayuntamiento y el equipo de Gobierno estén parados”.

De hecho, ha señalado, “los servicios del Ayuntamiento así como las instalaciones municipales se van incorporando presencialmente bajo la coordinación del Servicio de Prevención de Riesgos laborales y del Comité de Seguridad y Salud, pero las autoridades sanitarias siguen recomendando el teletrabajo en Fase 3. Y en esta incorporación se está garantizando la distancia social, la instalación de mamparas, la cita previa en el registro… para cumplir todas las medidas de seguridad y proteger a los empleados municipales”.

Y si el portavoz del PP realmente piensa que lleva 3 meses sin hacer nada “lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar en lugar de pedir que trabajen los demás, porque parece que no se ha enterado de que en el Ayuntamiento está trabajando todo el mundo, salvo él”.

Si en lugar de precipitarse con la ansiedad que les viene caracterizando durante los últimos meses de este difícil periodo que estamos viviendo, ha destacado Licerán, “hubiese sido un poco más reflexivo y se hubiese dirigido al equipo de Gobierno, se le podrían haber dado todas estas explicaciones antes de que se dirigiese a los medios de comunicación”.

Nos olvidamos muy pronto de todo lo que ha pasado, “y aunque la situación está mejorando, no debemos bajar la guardia porque esto aún no ha acabado, y debemos ser prudentes. Como responsables públicos debemos ser los primeros en dar ejemplo para evitar que se repitan situaciones tan dolorosas como las que hemos vivido”.

Lo que le pedimos es que se concentre en la ciudad, “y deje de seguir ciegamente las directrices de su partido a nivel nacional, que ya es casualidad que la polémica de los órganos presenciales se genere aquí justo el mismo día que se genera en el Congreso de los Diputados”, ha destacado Licerán.

“Pedimos al PP que rebaje el tono, que se ponga a trabajar en los intereses de los cacereños y cacereñas, y piense más en la ciudad de Cáceres y menos en cumplir las órdenes de Génova”, ha concluido el portavoz.