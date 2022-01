‘ Limón. Memorias de un productor musical ‘, biografía definitiva sobre la música española de la mano de su testigo más importante 

«Ha sido una bendición y un orgullo vivir cada una de las palabras, notas, acordes, fiestas, conciertos, clases y mil aventuras que la música y sus mundos me han brindado. Ya en mi adolescencia mi gran sueño era, simplemente, vivir de la música. Ni en mis mejores sueños hubiera imaginado que me pasaría todo lo que me ha tocado en suerte vivir, menos aún que conocería todo lo que me ha sido dado aprender. Sería tarea ímproba tratar siquiera de poner en valor todas y cada una de las cosas vividas en este periplo, aunque, si pudiera elegir, ahí queda eso: siempre he concedido más valor a que un gitanillo cante una letra mía, como si de un clásico popular se tratara, en el ya extinto tablao de Casa Patas, que a cualquier Grammy o distinción».