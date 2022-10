Los agentes del medio natural vuelven a la calle, indignados con la Consejera, a la que acusan de dilatar en el tiempo las soluciones para el colectivo

Comparte en redes sociales

Los agentes del medio natural señalan en un comunicado que » a día de hoy, a unos meses

de las elecciones autonómicas, solo tenemos conocimiento de futuras promesas

solo hay enredos, dilatando en el tiempo las soluciones necesarias para el colectivo, y

despreciando así a l@s encargad@s de salvaguardar el rico patrimonio medioambiental

de tod@s l@s extremeñ@s.»

Por ello, se preguntan: » ¿Se han conseguido alguno de los 11 puntos reivindicados? ¿SÍ?, ¿NO?

• Creación de un Servicio Propio, formado exclusivamente por Agentes del Medio

Natural. Ddebido a lo transversal de las funciones que realizamos no entendemos

como a día de hoy seguimos perteneciendo sólo a uno de ellos. NO.

• Actualización del complemento específico adecuándolo a las funciones que

realizamos, acorde a la evaluación médica anual. NO.

• Inclusión plena en el dispositivo de emergencias 112, con Agentes del Medio

Natural dentro del personal de sala del mismo, para que puedan activar

automáticamente a l@s Agentes ante cualquier emergencia en el medio natural.

NO.

• Creación de un cuadrante de guardias anual de emergencias, con un mínimo

número de Agentes de guardia por subzona o por UTV, ampliables si las

condiciones desfavorables de cualquier naturaleza así lo aconsejan. NO.

• Actualización de la remuneración de las guardias de incendios forestales a

nuestras actuales funciones como director@s de extinción y compensación del

trabajo efectivo de cada guardia. NO.

• Cumplimiento por la Administración de los requerimientos de Inspección de

Trabajo y de Riesgos Laborales sobre exceso de horas en incendios NO.

• Creación del grupo B y subida al mismo por las funciones que realizamos, como

así obliga la Ley de Función Pública y el Estatuto Básico del Empleado Público.

NO.

• Compensación de 1,5 horas por fin de semana o festivo trabajado. NO.

• Adjudicación de las plazas de puestos de estructura de manera justa y por

concurso de méritos. NO.

• Regulación de la uniformidad, con dotación amplia, acorde a las necesidades y

periodos de reposición claros y periódicos. Rotulación de todos los vehículos

utilizados por l@s Agentes del Medio Natural. NO.

• Creación de patrullas especializadas con selección abierta por concurso de

méritos, haciendo así un colectivo más profesionalizado. NO

En el colectivo » sigue reinando la rabia y la desilusión al ver como nuestras demandas (11 puntos

básicos que reclama el colectivo y firmados por más de 200 Agentes del Medio Natural de 270

activos) llegaron a la Asamblea de Extremadura por iniciativa del Grupo Parlamentario

Ciudadanos, fueron defendidas y apoyadas por los demás grupos de la oposición, pero que el

Grupo Parlamentario Socialista las rechazó:

Los agentes del medio natural consideran que de nuevo volverán las promesas» y más en vísperas de elecciones. Pero ahora solo creemos en los hechos. Y por eso

vamos a seguir luchando. La #MareaVerdeExtremeña sigue con su hoja de ruta aprobada por

unanimidad, concentrándose a las puertas de la Asamblea de Extremadura este mes y el siguiente»

Por último, consideran que la hoja de ruta finalizará el próximo 24 de febrero donde se constituirá con Comité de Huelga que abordará entre otras cosas la próxima campaña de Peligro Alto de

Incendios Forestales.