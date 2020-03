Los ciudadanos que reciben la señal de televisión por el reemisor de Las Vaguadas, en Badajoz, deberán resintonizar los canales el próximo miércoles 11 de marzo

Los ciudadanos que reciben su señal de televisión digital terrestre a través del reemisor de “Las Vaguadas”, en Badajoz, deberán resintonizar sus televisores el próximo miércoles, 11 de marzo, ya que ese día se procederá al apagado de algunos canales actuales y al encendido de los nuevos. Este proceso, en el caso del reemisor de “Las Vaguadas”, por sus características técnicas, deberá realizarse en el mismo día porque de manera simultánea se modificará la frecuencia de emisión de dichos canales.

En la mayor parte de Extremadura, dentro del plan del segundo dividendo digital, se está produciendo un reajuste de las frecuencias de emisión de los canales para lo que hay habilitado un periodo transitorio en el que se simultanean las emisiones por las frecuencias que desaparecerán y las definitivas, facilitando así la adaptación de los usuarios. No obstante, hay reemisores instalados estratégicamente para solventar problemas de cobertura que, por sus características técnicas, no permiten la simultaneidad, por lo que el cambio de canales se realiza en un mismo día. La práctica totalidad de estos reemisores de menor capacidad afectan a localidades con menos habitantes en las que la mayoría de las antenas son individuales y por lo tanto, no necesitan ninguna adaptación técnica.

El caso del reemisor de “Las Vaguadas” de Badajoz es singular ya que afecta a una población significativa y en su ámbito de cobertura hay censadas al menos 89 antenas colectivas, que sí necesitan de una adaptación técnica para captar las nuevas frecuencias de emisión de algunos canales.

En este caso concreto el cambio de frecuencias afectará a tres múltiples (MPE1, MPE3 y MAUT) por los que actualmente se reciben las emisiones de los canales de Mediaset-España, Canal Extremadura y otras como Paramont, Discovery Max, Gol o Disney Chanel.

Tras el cambio de frecuencias, los vecinos afectados deberán resintonizar sus receptores de televisión con el mando a distancia para seguir recibiendo los múltiples de televisión que cambian su frecuencia de emisión.

Los edificios de tamaño medio o grande que están equipados con sistemas de antena colectiva basados en monocanales o centralitas programables, que no hubieran adaptado su antena colectiva anteriormente, deberán contactar cuanto antes con una empresa instaladora para adaptar su instalación de recepción de televisión. Una vez adaptada la instalación, estos edificios podrán recibir los canales de televisión cuya frecuencia se modifica de acuerdo con lo dispuesto en el nuevo plan técnico de la TDT.

En las viviendas unifamiliares y en edificios de pequeño tamaño, no será necesario realizar adaptaciones en las instalaciones de recepción de televisión, únicamente será necesario resintonizar los receptores de televisión con el mando a distancia.

Para compensar los costes asociados a la adaptación de las instalaciones de recepción de televisión, se ha puesto en marcha un plan de ayudas que podrán solicitar las comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal que tengan que adaptar sus instalaciones con motivo de la liberación del segundo dividendo digital.

La comunidad de propietarios, el administrador de la finca o el instalador de telecomunicaciones registrado debidamente autorizado por la comunidad, podrán solicitar las ayudas a través de internet una vez realizadas las adaptaciones www.televisiondigital.es.

La cuantía máxima de estas ayudas oscila entre los 104,3 y los 677,95 euros dependiendo del tipo de adaptación que sea preciso realizar en el edificio y la cantidad de equipamiento adicional que se necesite instalar.

La reubicación de las frecuencias de la televisión digital es un mandato europeo que tiene por objetivo armonizar la banda de frecuencias de 700 MHz actualmente utilizada por la televisión para que pueda ser utilizada, a partir del 30 de junio de 2020, por las nuevas redes de telefonía móvil de alta velocidad 5G en toda Europa. Estas nuevas redes permitirán utilizar internet desde dispositivos móviles a muy alta velocidad, ampliar la cobertura geográfica de la tecnología 5G en especial en zonas rurales, y mejorar la cobertura en el interior de los edificios.

Por su parte, la ciudadanía puede obtener información sobre el proceso de liberación del Segundo Dividendo Digital, el plan de ayudas, los instaladores de telecomunicaciones registrados y otros aspectos en los teléfonos 901 201 004 y 910 889 879 y en la web www.televisiondigital.es.