Los concejales del ayuntamiento de Cáceres Mar Díaz y Francisco Alcántara proponen la creación de un área de estacionamiento regulado para autocaravanas

La medida busca apoyar esta opción turística que consideran “de las más buscadas”

Los concejales no adscritos del ayuntamiento de Cáceres, Mar Díaz y Francisco Alcántara, proponen en una moción al pleno que se celebrará este jueves la implantación de un área de estacionamiento regulado de autocaravanas en una parcela municipal. Asimismo, reclaman que se incorpore una partida en el presupuesto para llevar a cabo el proyecto.

Los ediles consideran que el autocaravanismo se posiciona como una de las opciones turísticas más buscadas en nuestro país junto con el turismo rural. Los concejales sostienen que en este año “a pesar del COVID o como consecuencia del mismo, el nuevo viajero apuesta por la proximidad y alternativas que faciliten el distanciamiento social, y el autocaravaning se posiciona como una de las opciones turísticas más buscadas”.

Díaz y Alcántara, señalan que este tipo de turismo ayuda a potenciar el comercio local y el patrimonio. Además, destacan que el viajero de autocaravana no es un “turista de temporada” si no que viaja durante todo el año “una media de 100 días”. Los concejales recuerdan que la pasada legislatura ya se proyectó un área de estas características “pero como pasa con tantos proyectos dentro y fuera de nuestra ciudad no se llevó a efecto”.