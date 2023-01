Los deflectores de aire: componente esencial de los coches

Hacernos con un coche propio implica una inversión económica demasiado grande como para, una vez dispongamos de él, no lo cuidemos suficiente y acabara rompiéndose. Necesitamos asegurarnos de que todos y cada uno de sus diferentes componentes se encuentran en perfecto estado para, de esta manera, garantizar que la experiencia de conducción sea la más óptima. Entre los componentes más importantes al que los conductores no suelen prestarle atención encontramos los deflectores de aire, elemento imprescindible para todo coche del que vamos a hablarte en detalle a lo largo de esta entrada.

Pero, ¿qué es un deflector de coche?

Los deflectores de coche se tratan de elementos instalados en las ventanillas del vehículo cuya función principal consiste en desviar el aire que incide sobre él. Con el paso de los años, se ha descubierto que estos deflectores también pueden usarse para generar, en las circunstancias adecuadas de velocidad, una ventilación más que eficiente con la que evitar la creación de remolinos de aire, así como la entrada de ruido en el interior del coche.

Imagen de los deflectores de aire de recambioscoche.es

La composición de estos deflectores se conforma de pequeñas piezas transparentes que se fabrican con plástico resistente encargado de unir la parte superior de las diferentes puertas del coche. En caso de que el coche no las incluya de serie, siempre se podrán unir a la parte del marco de la ventana empleando, para ello, un adhesivo que pueda sujetarlo.

Dada la capacidad de estos deflectores para lidiar con la acción no solo del aire, sino también del agua y del polvo, encontramos que estos elementos tan aparentemente simples consiguen proteger a los pasajeros del vehículo contra los días de lluvia, viento o calima. La experiencia al volante consigue mejorar considerablemente, haciéndola mucho más cómoda dado que limita la acción de las condiciones ambientales adversas. Destacar también su capacidad para evitar la formación de vaho, otro elemento ambiental que puede limitar considerablemente el campo de visión del conductor.

Cómo hacer la instalación de los deflectores de aire

Antes de instalar los deflectores de aire, deberás asegurarte primero de que dicho accesorio no dificulte la conducción entorpeciendo la vista del espejo retrovisor, por ejemplo. Desengrasa y limpia tamién las superficies antes de proceder con la instalación para que quede bien fijado y funcionen adecuadamente.

Cuando hayas hecho la instalación, comprueba también que la sujeción de los accesorios es la adecuada ya que, si no lo es, los deflectores de aire podrían acabar soltándose durante la marcha, dando lugar así a daños al vehículo o a otros conductores que preferirías evitar.

Recuerda seguir también las indicaciones del fabricante de este producto, ya que hay casos en los que se especifica el período de tiempo durante el que no debe utilizarse el vehículo tras su instalación e, incluso, el tiempo durante el que no se debe lavar el coche. Los accesorios para el automóvil no suelen necesitar de cuidados especiales, siendo suficiente una limpieza con paño húmedo de vez en cuando para mantenerlos en buen estado.