Los estudiantes pacenses consiguen que se aumente en 10 autobuses la flota que va al campus universitario, pero seguirán alerta

La Coordinadora Estudiantil de Badajoz y el Consejo de Estudiantes de la UEx celebran

haber aumentado en 10 los autobuses que irán al campus universitario. Han logrado el

compromiso del Ayuntamiento de crear 3 líneas ‘’lanzadera’’ a la Universidad y

reforzar además las ya existentes.

Tras dos reuniones -una el 1 de septiembre y otra hoy 3 de septiembre-, hemos llegado

al acuerdo. En los encuentros han participado el concejal responsable de transporte,

Jesús Coslado; el gerente de Tubasa, Julián Pocostales; el gerente de la UEx, Juan

Panduro; y el portavoz de la Coordinadora Estudiantil y representante del Consejo de

Estudiantes, Hernán Álvarez.

Por su parte, la Universidad de Extremadura hará el esfuerzo de escalonar aún más el

horario, entrando las facultades con 15 minutos de diferencia.

‘’Los estudiantes nos mostramos satisfechos, pero en alerta. Hemos conseguido gracias

a la presión que se nos escuche, que se sienten con nosotros, y hemos conseguido pasar

de 16 autobuses que llegan al campus a 26. Es más que en otras ciudades, pero no

sabemos si será suficiente. Además, tenemos que poner todos de nuestra parte. No

enfadarnos si pasa un bus delante nuestra y no se para, porque es fundamental que no

vayamos apretados. Los buses de Badajoz no se pueden convertir en el Metro de

Madrid.’’ declara Hernán Álvarez. ‘’Esperamos que esto funcione. Si no, será necesario

un plan B y más medidas. Estaremos pendientes y si las medidas no son suficientes,

pediremos más esfuerzo al Ayuntamiento.’’ Concluye.