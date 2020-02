Los funcionarios están muy disconformes al tener supedidata la subida salarial del 2% a las condiciones de estabilidad presupuestaria

La Junta muestra su disposición para aplicar la subida salarial del 2 por ciento a todos los empleados públicos de la Administración, tal y como se recoge en el acuerdo firmado en Madrid por el Gobierno de la nación y los representantes sindicales, pero supeditado a las condiciones de estabilidad presupuestaria.

REACCIÓN DE LOS SINDICATOS

Por su parte, el sindicato Satse ha criticado que la Junta busque el enfrentamiento entre empleados con tal decisión, CSIF Extremadura, se muestra preocupada a través de su presidente regional Benito Román, ya que ” la desviación del déficit en 2019 no va a permitir que los empleados públicos tengan aquello a lo que se comprometió la Junta en 2018″.Asimismo, CCOO-Extremadura, ha calificado como un jarro de agua fría la reunión, a la vez que ha afirmado que “Nos han planteado una situación muy difícil que los empleados públicos no van a entender”.UGT Extremadura ha mostrado su sorpresa ante la situación planteada y ha advertido que si no hay acuerdo se valorará la posibilidad de convocar movilizaciones. Y por último, USAE (SGTEx, SAE y PIDE), ha anunciado que denunciará a la vicepresidenta por prevaricación ” por no permitir su participación en este órgano de negociación, que según ha apuntado se ha constituido con los resultados de las elecciones sindicales de 2014 y no con los de 2018, cuando esta organización obtuvo el 22 por ciento de los votos emitidos.”