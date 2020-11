Los mejores trucos de expertos para aumentar tus ventas sin invertir dinero

Cualquier persona que pone en marcha un negocio tiene como objetivo principal obtener rentabilidad de él, y en todos los casos esto implica vender más. A veces hace falta aumentar el número de clientes, mientras que en otros casos lo que se quiere es aumentar la cantidad de unidades que se venden a un mismo cliente. En cualquier caso, la estrategia pasa siempre por aumentar las ventas, para lo que puede ser bueno seguir trucos que han demostrado que funcionan.

No obstante, hay que tener en cuenta que en la mayoría de los casos aumentar el volumen de ventas implica llevar a cabo estrategias que de una forma u otra suponen invertir dinero. El caso más típico es la publicidad. Gracias a ella podemos vender más, pero primero tenemos que hacer un desembolso. A pesar de ello, existen también algunas formas de aumentar las ventas sin necesidad de tener que invertir nada, vamos a verlas.

Trabajar en tu escaparate para aumentar las ventas

El escaparatismo ha sido una pieza clave del marketing durante décadas, pero hoy en día parece haber perdido parte de su fuerza. Sin embargo, un buen escaparate sigue siendo el mejor reclamo para que un posible cliente entre a la tienda. Lo bueno es que para conseguir uno bien montado no necesitas recurrir necesariamente a un escaparatista.

Para empezar el escaparate ha de estar limpio y libre de carteles u otros elementos que puedan impedir el visionado de lo que hay detrás del cristal. Luego hay que buscar la mejor forma de mostrar los productos. En este caso conviene no abusar, si hay demasiadas cosas a la vista podemos conseguir el efecto contrario al buscado. Además, los precios deben estar siempre claramente indicados.

Mejorar el punto de venta

Con frecuencia las ventas no se producen por el estado del punto de venta, aunque los productos sí puedan interesar a los consumidores. El establecimiento debe estar limpio y ordenado, con una temperatura agradable y un buen ambiente. Aunque parece que esto se aplica solo a tiendas y establecimientos por el estilo, lo cierto es que no es así.

Todo establecimiento que sea susceptible de recibir clientes (un despacho de abogados, un estudio de decoración, una carpintería, etc.) debería estar en las mejores condiciones posibles, de forma que el posible cliente salga siempre de allí con una buena sensación. De hecho, cuanto más cuidado esté el establecimiento más posible es que se produzca una venta.

Recuperar clientes inactivos para aumentar las ventas

Uno de los objetivos a la hora de vender productos o servicios es fidelizar al cliente, que no solo compre una vez, sino que lo haga siempre que necesite ese producto o servicio que nosotros ofrecemos. Pero esto es complicado y requiere esfuerzo por parte del profesional. Por eso, una buena estrategia para aumentar ventas y fidelizar es recuperar a los clientes inactivos.

Son esos que en algún momento han comprado pero hace mucho que no lo hacen. Para poder hacer esta recuperación es importante tener una buena base de datos con información sobre estas personas. Después, se les puede incentivar a la compra mediante email marketing o SMS marketing, enviándoles directamente alguna oferta o un catálogo de novedades.

Ofrecer una prueba del producto o servicio

Son muchas las empresas de servicios que ofrecen una primera visita gratuita. Esto es bastante frecuente en sectores como el de la salud y la belleza. De modo que el cliente puede acudir gratuitamente a reunirse con el especialista e informarse sobre el procedimiento y resolver todas las dudas que tenga sobre el mismo.

Esto se puede aplicar a muchos campos diferentes. Por ejemplo, una tienda de ropa puede ofrecer un servicio de asesoramiento gratuito sobre estilismo, mientras que un establecimiento especializado en la venta de electrodomésticos puede hacer una demostración gratuita de alguno de ellos. Existen muchas alternativas, se trata de encontrar la más adecuada para demostrarle al cliente lo buenos que pueden ser los productos y/o servicios ofertados.

Mejorar la atención al cliente para aumentar las ventas

Con frecuencia no hace falta esperar a que llegue un nuevo cliente para tener más ventas, a veces basta con aumentar la cantidad de productos o servicios que se le están vendiendo a un mismo consumidor. Pero para esto hace falta contar con una buena atención al cliente, que el vendedor sea capaz de detectar otras necesidades y ofrecer alternativas.

Por ejemplo, si el cliente ha contratado un servicio de creación de página web, se le puede ofrecer a su vez la posibilidad de crearle los textos o incluso de un servicio mensual de mantenimiento. Si se trata de una tienda de ropa, el dependiente puede ofrecer al cliente complementos que ayuden a confeccionar un estilismo completo (un bolso, unos pendientes, etc.)

Aprovechar las redes sociales

A día de hoy las redes sociales constituyen uno de los mejores canales de venta, incluso en aquellos casos en los que el profesional o la empresa no venden directamente online, y es que a través de ellas se puede entrar en contacto directo con aquellas personas que pueden estar interesadas en adquirir lo que se ofrece.

Existen especialistas en marketing en redes sociales, pero en el caso de pequeños negocios es viable que sea el propio responsable de la empresa el que gestione este tipo de comunicación, pero hay que saber hacerlo bien. Lo que hay que tener claro es que se busca comunicación e interacción con los posibles clientes, no basta con poner publicidad todo el día.

Recurrir a las ofertas

Es un clásico para aumentar las ventas y una de las técnicas que mejores resultados siguen dando. Está demostrado que como consumidores reaccionamos más ante un descuento o promoción que ante otro tipo de incentivos. De ahí que las ofertas sigan siendo usadas por todo tipo de negocios.

Eso sí, hay que procurar que sean ofertas que no supongan una pérdida de dinero. Nunca se debería vender un producto o servicio por debajo de su precio de coste. Pero, por otro lado, si la oferta no implica una bajada de precio interesante no llamará mucho la atención del posible cliente. Hay que buscar el equilibrio entre estas cuestiones.

