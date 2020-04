Los niños vuelven a las calles intentando cumplir las normas establecidas

En la mayoría de las salidas, los adultos han velado para que se guardaran las distancias, no alejarse más de un kilómetro del domicilio y no pasear más de una hora

En medio del entusiasmo y el respeto a las normas, patinetes, triciclos y carritos de bebé han vuelto este domingo a las calles españolas tras más de 40 días en los que la pandemia de coronavirus había enclaustrado a los niños en sus hogares para “desesperación” suya y de muchos de sus padres.

“No sé quién tenía más ganas de esto, si ellos o yo”, han reconocido muchos de los viandantes que han aprovechado para pasear con sus hijos en la primera jornada de permiso concedida por el Gobierno desde que el pasado 14 de marzo se decretara el estado de alarma.

Es el caso del pequeño Simón, de 2 años, quien según su madre, Carolina, aguardaba desde primera hora el momento de salir, impaciente junto a la puerta con las zapatillas puestas y sin haberse quitado siquiera el pijama.

Con todo, el clima nublado o incluso lluvioso con el que ha amanecido España en muchos puntos ha retenido un tanto las ansiadas primeras salidas, como se ha notado en Oviedo, donde el orvallo, la niebla y los 14 grados de temperatura no animaban mucho al paseo.

No ha sido hasta las diez de la mañana cuando las calles han empezado a vislumbrar poco a poco una estampa inédita desde hace semanas.

“Ha sido duro, sí, sobre todo teletrabajar con ellos en casa y con tanta energía acumulada”, ha señalado Celia, que no sabía cómo reaccionaría la más pequeña de sus hijos, de solo 11 meses, a este contacto con una realidad casi nueva para ella.

No ha sido la única maravillada. “Se han quedado boquiabiertos con las fuentes, como si no las hubiesen visto nunca. Me decían: ‘¡Mira, mamá, una flor!’”, ha relatado otra de las consultadas por Efe junto a dos de sus hijos, afortunados respecto a su hermana adolescente, que como mayor de 14 años “se ha tenido que quedar en casa pese a las ganas que tiene de ver al novio”.

En el centro de Madrid las escenas han sido de relativa calma aún con el entusiasmo inicial, con coches policiales de paso esporádico por las principales calles y algún que otro pequeño corredor interceptado por su padre cuando tomaba velocidad frente a las áreas recreativas infantiles, cerradas todavía como medida de seguridad.

Entre esos primeros paseantes, pocas mascarillas. A este respecto, la guía editada por el Gobierno indica que no son obligatorias, solo recomendables donde no se puedan guardar los dos metros de separación y para niños a partir de 3 años cuando se pueda asegurar un uso adecuado de las mismas.

“Ni con sus dibujos favoritos cosidos hemos conseguido que quisiera ponérsela”, ha reconocido Delia ante la reacción de uno de sus sobrinos.

Los adultos han velado en general por que se guardaran las distancias y el resto de indicaciones, incluida la de no alejarse más de un kilómetro del domicilio o superar la hora de paseo, aunque, como ellos mismos reconocían, “esta es una cuestión de responsabilidad personal que el Gobierno no puede controlar”.

LOS NIÑOS EXTREMEÑOS, CUMPLIDORES

Miles de niñas y niños han salido a las calles, plazas y parques ” habitables” cumpliendo con lo establecido por el Gobierno de España, sobre todo por los padres, madres y acmopañantes salvo en algunos casos incívicos que han hecho que, en su caso, el alcalde de Cáceres Luis Salaya a través de la red social Facebook haya manifestado su queja al respecto: ” Viendo las imágenes de algunos parques y espacios públicos en distintas ciudades de España, creo que de momento no vamos revaluar nuestra decisión de mantener cerrados los principales parques de la ciudad. Esta no era la idea. Es francamente decepcionante el comportamiento de algunos.“.