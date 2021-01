Los nuevos robinsones

Comparte en redes sociales













La obra más conocida de Daniel Defoe es Robinson Crusoe. Fue publicada en 1719 y es considerada la primera novela inglesa. Su protagonista es un náufrago inglés que pasa 28 años en una remota isla desierta en la desembocadura del Orinoco. Se cree que la historia se inspiró en los hechos reales ocurridos a Pedro Serrano y Alexander Selkirk a partir de los cuales el autor construiría la trama y el símbolo del ser humano autosuficiente que ha permanecido hasta nuestros días.

Las felicitaciones de Navidad que recibimos y enviamos se me asemejan a las prendas de

ropa: las hay de diversos tamaños y colores. Algunas son grandes, de tonos fuertes,

alegres y vivos, y otras se acompañan de tonos más suaves y pálidos. También existen

algunas con el peculiar estilo de la ropa clásica, elegantes e idénticas a sí mismas, año

tras año; son como esas prendas de “fondo de armario” siempre merecedoras de estar

ahí, por la certeza de que al usarlas nunca se corre el riesgo de quedar mal, pues con

ellas se cumple. Con el entorno, con las circunstancias, con el prójimo, con el compi

colega, con el vecino.

Y están también las felicitaciones que no llegan. Yo llamo así a las que se asemejan a las

prendas mostradas en cualquier escaparate, las que observamos al pasar por delante del

mismo y que nos observan, sin demasiado interés en ninguna de las dos direcciones.

Alguna vez disfrutamos con ellas. Las tuvimos, quizá entre las manos, pero no las

adquirimos, ni siquiera hemos mantenido el contacto con su textura. Para qué. Por

diversos motivos. La vida…

En ciudades pequeñas ocurren estas cosas. Ahora, parece que también en las grandes.

Es preciso olvidar el deje lastimero de tiempos pasados y mirar con ilusión hacia el

mañana. No vaya a engullirnos la nostalgia descaradamente. Cuando escribo esto me

viene a la memoria Clarín y su famosa obra “La Regenta”, con aquel detalle de la novela

en el que cita la perpetua siesta de la ciudades enfermas de historia, tan reacias a

cambiar para seguir progresando, prisioneras de una particular apatía de sus habitantes.

Y la escasa fortuna de quien intenta romper con su dejadez y sale destrozado del

esfuerzo. Y vuelta a empezar.

En un par de meses hará un año ya desde que comenzaron las restricciones por el

impacto del coronavirus. Los hábitos de vida que hemos tenido que inventarnos nos han

vuelto desconfiados, ajenos a los otros y a la convivencia. Nos metieron o nos metimos en

una burbuja y en ella estamos, prisioneros de nuestros propios mandados y de los que

otros nos han impuesto. Un tanto preocupados, observadores de nuestro entorno. Pero

ahora que apenas se ha iniciado el 2021 es necesario pugnar por mantener la esperanza

y unas posibles expectativas de vida, de amor, de trabajo, económicas…”A ver, si acaso”

(nos decimos). Y miramos a la clase política, a la que gobierna, y a su oposición.

Se trata de sobrevivir con prudencia, interna y externamente, cada uno de nosotros,

nuevos robinsones en islas metafóricas, sin saber cuánto tiempo permaneceremos en

ellas y con que bagaje. Pero no solo eso. Nadie con un trabajo público puede escudarse

en la pandemia para retroceder, y seguir cómo estamos es hacerlo sin duda. Valientes o

acobardados, según la talla y las circunstancias. Con felicitaciones de Navidad o sin

ellas.