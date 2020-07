Los rebrotes que no cesan: 73 activos, sobre todo en El Segriá y A Mariña

Aunque llevamos apenas medio mes en la ‘nueva normalidad’, los rebrotes no han cesado de aumentar y afectan a casi todo el país, aunque con diferente incidencia. En este momento, hay 73 brotes activos, tal y como ha confirmado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en una entrevista en ‘Espejo Público’, en la que ha afirmado que los que más le preocupan son los que se localizan en las comarcas de El Segrià (Lleida) y A Mariña (Lugo).

El Ministerio de Sanidad insiste en que los brotes forman parte de la normalidad teniendo en cuenta que el virus sigue con nosotros, por lo que es preciso aprender a convivir con él. Sin embargo, recuerda la importancia de las medidas de prevención: distancia de seguridad interpersonal, lavado frecuente de manos y uso de la mascarilla.

Y es que en apenas tres semanas, desde el inicio de la llamada ‘nueva normalidad’, los brotes se han extendido por prácticamente todo el país, de hecho afectan a 14 comunidades autónomas aunque de forma diferente. Hasta el momento, solo Asturias, La Rioja, Ceuta y Melilla se ‘libran’ de estos brotes, mientras que Cataluña, Aragón, País Vasco y Galicia son las más afectadas ya que la Comunidad de Madrid, solo ha notificado un brote.

De los 73 brotes activos, Illa ha afirmado que los “más nos preocupan son los del Segrià en Lleida y A Mariña en Lugo”, aunque subraya que “se están tomando las medidas y ha aumentado la capacidad de detección”. Además, desde Sanidad señalan que la mayoría de casos nuevos detectados son asintomáticos, entre un 65 un 70% y que ha bajado la edad media de los contagios, con respecto al inicio de la pandemia.

En A Mariña ya hay un total de 165 contagios asociados a brotes, después de que la consejería de Sanidad haya sumado 21 nuevos casos en las últimas 24 horas.

En la comarca del Segriá ya ha habido un fallecimiento asociado a los brotes y en las últimas 24 horas se han detectado 46 nuevos casos, de forma que ya son más de 500 los contagios notificados en la útima semana.

Illa ha señalado que no es necesario “volver a un estado de alarma, ya que las comunidades tienen capacidad para un confinamiento quirúrgico” y ha reiterado que “es normal que haya brotes, en esta nueva normalidad”. “El Gobierno de España en estos momentos dará todo el apoyo a las comunidades autónomas porque el virus sigue ahí”.

“La mascarilla en nuestro país es obligatoria, excepto si se mantiene la distancia de seguridad y en casos en los que por motivos médicos no proceda llevarla. Si algunas comunidades autónomas quieren reforzar este mensaje, no me parece mal”, ha dicho en alusión a las decisiones de algunos gobiernos autonómicos, como Cataluña, Baleares y de forma puntual el País Vasco, de obligar al uso de la mascarilla en todos los espacios públicos a pesar de que se mantenga la distancia de seguridad.

