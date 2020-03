MANIFESTACIONES DEL 8M EN EXTREAMADURA: UN CLAMOR CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, UN GRITO PARA LA IGUALDAD

Es este domingo 8 de marzo, una jornada en la que se busca reivindicar la plena igualdad entre hombres y mujeres. Los últimos años se han celebrado multitudinarias manifestaciones en diferentes ciudades de toda Extremadura para luchar por los derechos de todas las mujeres, la igualdad y el fin de la brecha salarial.

Este 8 de marzo cuenta con la particularidad de caer en domingo y no habrá una huelga feminista a nivel nacional al no haberse llegado a una unanimidad entre todos los territorios a la hora de convocarla. Sin embargo son muchos los actos programados hoy, Día de la Mujer 2020 en la región extremeña-

En la región extremeña, convocadas por diversos colectivos femiistas se han celebrado manifestaciones multitudinarias, con cánticos alusivos a los derechos de la mujeres, y sin incidentes dignos de reseñar. El color violeta es el que ha predominado y el ambiente ha sido de reivindicación y protesta ante la discriminación que todavía sufren las mujeres y la falta de igualdad en todos los òrdenes de la vida y la sociedad siendo Extremadura una de las comundiades donde más se aprecia.

“Yo elijo cómo me visto y con quién me desvisto”, “Somos el grito de las que ya no están”, “El feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente”,”Mientras haya una mujer sometida, no seré una mujer libre”, frases a destacar junto a otras que se han podidoe scuchar en el trasncurso de las manifestaciones celebradas. A lo largo del día se irán sucediendo diversos actos que cerrarán un día tan especia, significativo y reivindciativo como es el 8 de Marzo.