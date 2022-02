Manos Unidas en Cáceres denuncia que la desigualdad alimenta el hambre

Comparte en redes sociales













La Delegación de Manos Unidas en Cáceres ha presentado la Campaña 63 bajo el lema: “Nuestra indiferencia los condena al olvido” y ha denunciado que la desigualdad alimenta el hambre

Manos Unidas Cáceres recaudó en 2021, 128.960,67€, experimentando un ligero aumento respecto al año anterior y ha agradecido la colaboración de los cacereños.

El viernes 11 de febrero se celebra la Jornada del Ayuno voluntario con actividades para la infancia en el paseo de Cánovas en Cáceres y la lectura del manifiesto de Campaña

En la rueda de prensa Ana religiosa de las Hermanas de la Caridad del Sagrado Corazón de Jesús, originaria de Angola, ha expresado su gratitud por el cambio que ha supuesto en su país la instalación de diversos proyectos de Manos Unidas.

La Delegación de Manos Unidas en Cáceres ha presentado este miércoles la Campaña número 63 de la entidad bajo el lema: “Nuestra indiferencia los condena al olvido”.

En la misma, ha estado presente el administrador diocesano de Coria-Cáceres, D. Diego Zambrano, que ha destacado que esta jornada sirve para «tomar conciencia de que hay muchas personas que no tienen acceso a la comida, y dar a conocer el trabajo desinteresado de miles de voluntarios». Zambrano añadía que la Iglesia no se olvida de tantas personas que pasan hambre y necesidad: «No queremos que caiga en el olvido la situación por la que pasan tantos hermanos nuestros. Queremos que con campañas como la de Manos Unidas, los corazones “despierten” a esta realidad y solicitamos la solidaridad de todos los que quieran colaborar».

La presidenta delegada de Manos Unidas en Cáceres, Carmen Muro, explicaba en su intervención, cuál es el objetivo de la entidad para este 2022: «Nuestra tarea será denunciar la desigualdad que alimenta el hambre».

Muro destacaba que «nuestro compromiso es mirar la realidad desde los últimos. La profunda desigualdad que está empeorando las condiciones de vida digna de las poblaciones – sobre todo del Sur – y, de manera muy especial, su derecho a la alimentación».

Y además, ha matizado que el fruto de la desigualdad es el aumento del empobrecimiento generalizado, una mayor precariedad en los sistemas de salud y en la educación y un aumento de la conflictividad y la violencia social y política, y, finalmente, un aumento del hambre.

«Se calcula que el mundo podría alcanzar los mil millones de hambrientos en estos años a causa de la actual crisis socio sanitaria», ha alertado Muro. «En Manos Unidas sabemos que para transformar este mundo desigual tenemos que, además de cambiar nuestro pensamiento y nuestros estilos de vida, cambiar nuestra mirada sobre la pobreza». Muro pide reconocer la realidad de la desigualdad, “sintonizar” con los pueblos, sus esperanzas y luchas y mejorar las condiciones de vida gracias a los proyectos de desarrollo de la entidad.

Por último, Carmen Muro ha hecho un llamamiento a la solidaridad: «invitamos a todos a sumarnos de manera esperanzada y solidaria en la construcción de un mundo donde nadie se queda atrás y desaparezca la desigualdad».

Ha animado a hacer socio de Manos Unidas, para luchar contra la desigualdad (900 811 888/927 214 414, en el email caceres@manosunidas.org o en la web www.manosunidas.org/colabora. También realizando aportaciones económicas por bizum: 33439 o ES37 2048 1201 6630 0005

RECAUDACIÓN

La recaudación en Coria Cáceres durante el 2021 ha experimentado un ligero aumento respecto al año anterior, llegando a los 128.960,67€. Esto supone un ligero incremento de 3.142,67€, ya que en 2020 la recaudación ascendió a 125.818€.

De estos, 88.513,36€ proceden de socios y colaboradores, y el resto de otras actividades como mercadillos, obras de teatro…

«Con muy poquito que se aporte, se puede hacer mucho. Agradecemos la colaboración, vemos que los cacereños y cacereñas siguen siendo solidarios con esta realidad de lucha contra el hambre, pero estamos muy lejos de la última recaudación antes de la pandemia en 2019 que fue de 182.295€ (-53.334,33€)», reconoce Muro.

A nivel de España, se ha recaudado en 2021: 42.128.315€. Manos Unidas dispone en España de 71.159 socios y colaboradores y durante el 2021 ha aprobado 506 proyectos en 53 países

PROYECTO

Por último, Carmen Muro ha destacado uno de los proyectos que apoyan con estos fondos recaudados. Se trata de un proyecto en Ecuador de reinserción social y económica con poblaciones migrantes proveniente de Venezuela principalmente y Colombia.

El proyecto, que se desarrolla en Cuenca, provincia de Azuy, y proporcionará ayuda humanitaria para alimentación, educación y vivienda, poniendo en marcha 20 emprendimientos económicos mediante talleres de formación técnica y comercial y planes de negocio para cada emprendimiento. Se entregará el capital semilla y se hará el respectivo acompañamiento técnico para lograr la inserción de 929 personas.

Manos Unidas financia la ayuda humanitaria, el apoyo a los emprendimientos, parte del personal técnico y gastos de funcionamiento, aportando el 73% del presupuesto requerido: 67.312€

LA EXPERIENCIA DE ANA MAINDA EN ANGOLA

La última en intervenir en la rueda de prensa ha sido Ana Mainda, religiosa de las Hermanas de la Caridad del Sagrado Corazón de Jesús, originaria de Angola y que relató su experiencia de los proyectos de Manos Unidas en su país.

Mainda ha manifestado su “gratitud” por la acción de Manos Unidas en su país, donde según las zonas existen muchas desigualdades entre poblaciones. Y ha explicado los beneficios que ha supuesto en los barrios más pobres y olvidados la labor de los proyectos puestos en marcha. La religiosa ha destacado que los barrios donde están ubicados estos proyectos «no se parecen en nada a cómo eran antes». En Benguela, Angola, de donde es originaria, tras la extensa guerra civil de casi treinta años, Manos Unidas apoyó varios proyectos para mejorar la zona de “Bau de Lixera” que, en portugués, significa “barrio de la basura”. «Era una zona donde los que vivían en la ciudad echaban la basura, de ahí ese nombre», explicaba la religiosa corazonista.

En la zona se construyó un centro de salud. Con pediatría, maternidad, ambulancia… todo lo que se necesitaba para atender a la población. También un centro de formación de oficios, para “meninos da rua”, niños de la calle. Y, por último, una escuela primaria con tres turnos de formación en diferentes horarios, atendida por un sacerdote y en la que incluso estudiaban los padres, adultos, por la noche.

«Gracias a esas acciones, ahora el gobierno ha instalado en la zona agua, luz, ha construido una carretera y antes de Manos Unidas allí no había nada, ni nadie que se preocupase», ha sentenciado la hermana Ana Mainda.

«Cuando me estuve formando como religiosa, empecé a investigar sobre la caridad de la Iglesia y Manos Unidas, sobre cómo trabajan. La pobreza es como un niño que se cae. Si nadie le mira, se levanta y si no le mira nadie, pasa desapercibido. Pero si alguien le mira, llora, porque cuenta con alguien. Así es como el pobre, no dice nada, pero lo lleva en el corazón. África espera. Hay mucho dolor y drama. Los proyectos que hace Manos Unidas yo no los llamaría desarrollo, porque antes, no hay nada. Manos Unidas pone vida. Adelante, tenéis un lugar en la Humanidad. Seguid trabajando, mucha gente os espera. Muchas gracias».

ACTIVIDADES DE MANOS UNIDAS

Viernes 11 de febrero: “Día del ayuno voluntario” en Cáceres (Paseo de Cánovas en el Bombo de la música)

A las 17:00h:

Exposición ¿Quieres ser un superhéroe?

¿Quieres ser un superhéroe? Juegos cooperativos para la infancia a cargo de grupo Scouts Alezeia.

a cargo de grupo Scouts Alezeia. Mesa informativa de Manos Unidas.

A las 18:30h:

Lectura del Manifiesto a cargo de Sandra Marín. Migrante-refugiada colombiana, residente en Cáceres y colaboradora con la parroquia del Espíritu Santo y la delegación de migraciones de la diócesis.

Sábado 12 de febrero. Víspera “Jornada Nacional de Manos Unidas”

– 19:00h Eucaristía de Campaña en el Centro Pastoral “Buen Pastor” de la parroquia del Espíritu Santo.

Domingo 13 “Jornada Nacional de Manos Unidas”