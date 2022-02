Manuel Benítez ‘El Cordobés’, 85 años, operado de urgencia del corazón

Manuel Benítez ‘El Cordobés’ ha tenido que ser operado de urgencia del corazón este jueves, según confirman fuentes cercanas al torero a Efe. Afortunadamente la operación ha salido bien aunque desde su entorno no han querido precisar más detalles. El diestro permanecía ingresado en el hospital Quirón de Córdoba desde el martes tras sentir un fuerte dolor en el pecho mientras estaba en su finca de Villalobillos. Tras acudir al centro sanitario, El Cordobés fue hospitalizado por un amago de infarto, se le practicó un cateterismo y le pusieron un stent. El toreo habría sido visitado en el hospital por sus hijos Maribel, Manuel, Rafael, Martina y Julio, y durante su ingreso, que no quería que trascendiera, no ha perdido su característico sentido del humor.

Manuel Benítez ‘El Cordobés’, nació en Palma del Río, Córdoba, el 4 de mayo de 1936, está considerado como uno de los grandes toreros de la historia, un hombre que revolucionó el panorama de la tauromaquia a mediados del siglo XX, conocido, entre otras cosas, por su famoso “salto de la rana”, un ídolo de masas dentro y fuera de los ruedos y un personaje universal y uno de los diestros más mediáticos. Justamente este año se cumple el 20 aniversario de su retirada de los ruedos, que se produjo el 2 de junio del 2002 en la plaza de toros Los Califas de Córdoba, en una memorable tarde en la que cortó dos orejas y el rabo. Su hijo Manuel Benítez fue el encargado de cortarle la coleta a los 66 años de edad.

Manuel Benítez ‘El Cordobés’

El diestro también celebra este 2022 el vigésimo aniversario de su nombramiento como quinto califa, el máximo reconocimiento al que puede aspirar un matador de toros cordobés y que, hasta el momento, sólo ostentan cuatro diestros de finales del siglo XIX y principios del XX: Lagartijo, Guerrita, Machaquito y Manolete. Rafael Molina, Lagartijo, Rafael Guerra, Guerrita, Rafael González, Machaquito y a Manuel Rodríguez, Manolete.

Es tal la pasión que Manuel Benítez siente por su profesión que, el pasado mes de octubre, durante una intervención en un acto de la Tribuna de Defensa de la Tauromaquia, llegó a afirmar que estaba dispuesto a reaparecer, a sus 85 años, para torear en un festival a beneficio por la lucha contra el cáncer en la plaza de toros de Los Califas, la misma que le vio despedirse de los ruedos, según informó el Diario de Sevilla. “Yo no tengo inconveniente, si hace falta, en un festival para el cáncer en Córdoba“, afirmaba entonces. Subrayando que “la edad no tiene nada que ver” porque se sentía “como un chaval“. Nunca ha descuidado su forma física y hace alarde de sus facultades cuando la ocasión lo requiere, ahora está atravesando un pequeño problema de salud, pero energía y ganas no le faltan como para que, tan pronto como se recupere, podamos verle materializar el sueño de regresar a los ruedos por una buena causa.