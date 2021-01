Mapa de las restricciones por comunidades ante la tercera ola del coronavirus

Las comunidades autónomas mantienen este miércoles una reunión con el Ministerio de Sanidad para analizar la evolución de la pandemia tras las fiestas de Navidad, el impacto de la ola de frío y el desarrollo de la campaña de vacunación. Pero antes de ese encuentro, los gobiernos de Galicia, Navarra, Andalucía, Cantabria y La Rioja han anunciado nuevas medidas, sumándose a otras regiones que ya han endurecido sus restricciones.

Este es el estado actual del ‘mapa’ de las restricciones por comunidades:

Andalucía: se mantiene el cierre perimetral de la región, pero por el momento se permite la movilidad entre provincias. El toque de queda se ha adelantado a las 22.00 horas y se mantiene el límite de las reuniones en seis personas. Se adelanta a las 20.00 horas el cierre de los comercios y a las 18.00 horas el de la hostelería, excepto las cafeterías que podrán permanecer abiertas hasta las 20.00 horas, siemmpre que no vendan alcohol. Bares y restaurantes podrán mantener el servicio de comida a domicilio, que podrá recogerse en los locales hasta las 21.30 horas y podrá ser repartido hasta las 23.30 horas.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha manifestado su preocupación ante la “explosiva situación que ha experimentado la pandemia como consecuencia de las fiestas navideñas y también de la variante británica de este virus”. Así, ha adelantado que este viernes se podrán adoptar “nuevas decisiones más duras”, que afectarían a la movilidad y la actividad económica.

Aragón: la región se encuentra en nivel 3 de alerta sanitaria, por lo que se ha prorrogado el confinamiento provincial y el toque de queda entre las 23.00 y 06.00 horas hasta el día 31 de enero y se prolongará hasta el 31 de mayo la prohibición de realizar festejos populares. Además, se ha decretado el cierre de todos los servicios no esenciales a las 20.00 horas, y se limita al 30% el aforo en el interior de los establecimientos de hostelería, y al 50% en terrazas. En el interior de los locales las mesas no pueden agrupar a más de 4 personas; y en las terrazas, no más de 6, y con la prohibición de fumar.

El Ejecutivo de Javier Lambán también ha dictado que el aforo máximo en establecimientos y locales comerciales minoristas y de actividades y servicios profesionales abiertos al público será del 25%. Esta misma cifra será aplicable para los centros comerciales y sus zonas comunes. En el sector cultural, este porcentaje se incrementa al 50%, con butacas preasignadas. El horario máximo de comienzo de sus actividades será a las 20.00 horas. Es decir, dichas actividades podrán acabar más tarde de ese horario, siempre y cuando tengan en cuenta la limitación horaria que sí existe para la movilidad y que está fijada a las 23.00 horas. Los gimnasios podrán mantener sus puertas abiertas con un aforo máximo del 30%.

Asturias: el Gobierno de Adrián Barbón ha pedido a los ciudadanos que se autoconfinen y limiten al máximo los contactos sociales “ante el drama que se avecina, como resultado de lo sucedido en Navidad”. Además de mantener el cierre perimetral de la región, a partir de este jueves se adelanta a las 20.00 horas el cierre de la hostelería, y se adelantará el toque de queda, que comenzará a las 22.00 horas.

Baleares: este miércoles han entrado en vigor las nuevas restricciones en Mallorca e Ibiza, dada la preocupante evolución de la pandemia. El Govern de Francina Armengol ha prohibido las reuniones sociales de personas no convivientes en estas islas, donde se limitan al núcleo de convivientes, tanto en el ámbito privado como en el público. Se ha cerrado la hostelería, que solo puede mantener servicio a domicilio o para llevar, y se adelanta a las 20.00 horas el cierre de los establecimientos comerciales, salvo los dedicados a servicios esenciales, y se cierran grandes centros comerciales.

Canarias: se mantiene el cierre perimetral de las islas, y se confina Tenerife, que se encuentra en nivel 3 de alerta sanitaria. El toque de queda se adelanta a las 22.00 horas en Tenerife, se mantiene a las 23.00 horas en Gran Canaria, La Gomera y Lanzarote, y entre las 0.00 y las 6.00 horas en el resto de las islas.

Cantabria: el Gobierno de Miguel Ángel Revilla ha prorrogado un mes más (30 días naturales) la limitación de entrada y salida del territorio de la comunidad y el toque de queda entre las 22:00 y las 6:00 horas como consecuencia del aumento de los contagios, que sitúa de nuevo a la región al borde del nivel 4 de alerta.

El decreto con las nuevas restricciones entra en vigor el sábado 16 de enero, y se mantendrá hasta el 15 de febrero, con opción a ser prorrogado de nuevo. Además de la prórroga del cierre perimetral y el toque de queda, el Ejecutivo regional no descarta adoptar en los próximos días nuevas medidas sanitarias para frenar la escalada de contagios y evitar el colapso del sistema hospitalario.

Castilla-La Mancha: el Ejecutivo de Emiliano García Page mantiene el cierre perimetral de la región, al que se suma el de cinco municipios de Ciudad Real, donde se ha adelantado a las 22.00 horas y hasta las 7.00 el toque de queda, mientras que en el resto de la comunidad sigue la limitación a la movilidad nocturna entre las 0.00 y las 6.00 horas.

Castilla y León: la Junta ha extendido a todo el territorio el nivel de alerta 4 por la preocupante evolución de la pandemia. El Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco ya había prorrogado hasta que finalice el estado de alarma, previsiblemente en mayo, el cierre perimetral de la región, el toque de queda entre las 22.00 y las 6.00 horas y la limitación a 6 personas de las reuniones sociales. Pero además, se han adoptado nuevas medidas que han entrado en vigor este miércoles.

Se suspensión de la apertura de los grandes establecimientos comerciales, con excepción de los que dispensan productos esenciales, y se cierra el interior de la hostelería, permitiéndose solo el servicio en terraza, así como la entrega a domicilio o recogida en el establecimiento o en vehículo. Se cierran las instalaciones deportivas, como gimnasios, y se suspende la práctica de la actividad deportiva oficial de carácter no profesional de ámbito autonómico, salvo las competiciones, incluidos sus entrenamientos, que den acceso directo o cuyas fases regulares de competición desemboquen en fases de ascenso a competiciones oficiales regulares de ámbito estatal. No se permite la asistencia de público a ningún evento deportivo. Se suspende la apertura al público de los establecimientos y locales de juegos y apuestas.

Cataluña: el Govern de Pere Aragonès mantiene el cierre perimetral de la región y todos sus municipios, al tiempo que recomienda el teletrabajo para reducir la movilidad. El toque de queda se mantiene entre las 22.00 y las 6.00 horas y los comercios de menos de 400m2 reducen su aforo al 30% y deberán cerrar los fines de semana, siempre que no ofrezcan servicios esenciales. Los grandes centros comerciales permanecen cerrados. Además, ante la evolución epidemiológica, la Generalitat se plantea el aplazamiento de las elecciones previstas para el 14 de febrero.

Comunidad Valenciana: el Ejecutivo de Ximo Puig no esperó al fin de la Navidad para endurecer las restricciones, y en este momento, se mantiene el cierre perimetral de la región y el toque de queda nocturno a las 22.00 horas. Se adelanta a las 17.00 horas el cierre de la hostelería, y las agrupaciones en mesas no podrán superar las 4 personas. Se mantiene la limitación de 6 personas para las reuniones sociales.

Extremadura: la región que preside Guillermo Fernández Vara es la que presenta peores datos en este momento, con una incidencia superior al millar de contagios por cada 100.000 habitantes. La región mantiene el cierre perimetral y el toque de queda entre las 22.00 horas, mientras que las reuniones están limitadas a un máximo de cuatro personas.Se ha decretado el cierre de toda actividad no esencial en las localidades con más de 5.000 habitantes y que superen una incidencia acumulada de 500 casos por cada 100.000 habitantes a los 14 días.

Galicia: el presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que toda la región estará, desde el viernes y, “probablemente, hasta mediados de febrero”, en los dos niveles más altos de protección del protocolo contra la pandemia. Se mantiene el cierre perimetral de la región, y se reduce a 4 personas el límite de las reuniones sociales, al tiempo que se adelanta a las 22.00 horas el toque de queda. El horario de cierre del comercio se fija a las 21,30 horas; los centros recreativos turísticos o similares tendrán un aforo del 50% -cuando haya grupos, serán de 4 personas máximo-; y la hostelería y restauración podrán abrir hasta las 18 horas, con un 30% de aforo en el interior y del 50% en las terrazas, pudiendo mantener la entrega a domicilio.

En lo tocante a las actividades deportivas no federadas: los grupos serán de un máximo de 4 personas y, en los espacios interiores, el aforo tampoco puede superar el 50%. En el comercio, el aforo en las tiendas también sigue a la mitad, pero se reforzará la vigilancia en los centros comerciales, donde quedará prohibido permanecer en las zonas comunes, permitiéndose solo el tránsito para entrar y salir de las tiendas. En los cines, teatros y auditorios: habrá que estar siempre sentados, manteniendo la distancia de seguridad, con un límite máximo de 250 personas en los espacios cerrados y 500 personas en los espacios al aire libre.

Además, en las 60 zonas de mayor incidencia se cierra el interior de bares y restaurantes y se reduce al 30% el aforo en comercios, mientras que quedan confinados perimetralmente. Las zonas que estarán las próximas semanas en este nivel máximo de restricciones son, en la provincia de A Coruña: A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo, Oleiros, Carballo, Santiago de Compostela, Ames, Ribeira, Boiro, Rianxo, Noia, Ferrol, Narón, Fene, Cee, Camariñas, Cerceda, Laxe, Vimianzo, Cabanas, Pontedeume, Ortigueira, Outes, Porto do Son, A Pobra do Caramiñal, Melide, Oroso, Trazo y Val do Dubra. En la provincia de Lugo: Vilalba, Viveiro y Xove. En la provincia de Ourense: Ourense, Barbadás, Carballiño, Verín, Allariz, Monterrei y Xinzo de Limia. Y, en la provincia de Pontevedra: A Estrada, Poio, Bueu, Moaña, Baiona, Ponteareas, Redondela, A Guarda, Tomiño, Tui, Vilagarcía, Vilanova, A Illa de Arousa, Valga, Pontecesures, Caldas de Reis, Cuntis, Oia, O Rosal y Salvaterra de Miño.

Madrid: la región presidida por Isabel Díaz Ayuso ha ampliado a 41 zonas básicas de salud (ZBS) y 14 localidades de la región tendrán prohibida la entrada y la salida, salvo por causas justificadas. En estas zonas viven algo más de 1,2 millones de madrileños, el 18,3% de la población, y en ellas se concentra el 25% de los casos de contagios por covid-19 de la región.

En la Comunidad de Madrid no se mantiene el cierre perimetral, pero sí el toque de queda entre las 00.00 y las 6.00 horas, así como el límite de las reuniones sociales a un máximo de seis personas.

Murcia: El Gobierno de Fernando López Miras mantiene el cierre perimetral de la región, mientras que ha confinado Murcia 36 municipios, entre ellos, Murcia, Cartagena y Lorca. El toque de queda se ha adelantado a las 22.00 horas y se mantiene el máximo de 6 personas en las reuniones sociales.

Navarra: El Gobierno de María Chivite refuerza las medidas preventivas ante el incremento de contagios tras la temporada navideña, con nuevas limitaciones en el sector de la hostelería y del comercio, y la prórroga del cierre perimetral, el toque de queda de las 23:00 horas a las 06:00 horas y la limitación de reuniones.

Según una Orden Foral de la consejera de Salud, se mantienen los aforos en hostelería (100% exterior y 30% interior), pero se adelanta el cierre de los establecimientos a las 21:00 horas desalojo incluido (hasta ahora era a las 22:00 h.) y se prohíbe fumar en terrazas. Los establecimientos que tengan la condición de hipermercados, medias y grandes superficies, centros, parques comerciales o que formen parte de ellos no podrán superar el 30% de su capacidad, aplicándose el mismo aforo en cada una de sus plantas y comercios, así como en sus zonas comunes, independientemente de su superficie. El comercio minorista se mantiene con un aforo del 50% como hasta ahora.

Se recomienda que los centros de trabajo escalonen las entradas y salidas del personal trabajador a las horas punta con el fin de evitar aglomeraciones en las principales líneas de transporte público. Las nuevas medidas se aplicarán a partir de este viernes, 15 de enero y tendrán vigencia hasta el día 28.

País Vasco: El lehendakari Íñigo Urkullu ha prorrogado el cierre perimetral de Euskadi, el límite de agrupaciones de seis personas, y el cese de actividades a las 21:00h. Se mantienen, así mismo, el horario de cierre de la hostelería entre las 20:00 y las 06:00h y el cierre de estos establecimientos en municipios con tasa superior a 500/100.000 habitantes.

Se establece el confinamiento de Territorio Histórico. En localidades con incidencia superior a 500/100.000 se aplicará un confinamiento municipal

Se reanuda el deporte escolar en entrenamiento, grupos de seis no variables y sin uso de vestuarios. En localidades con tasa superior a 500, se suspende el deporte en grupo. Los aforos en establecimientos comerciales de más de 150m2 se reducen al 40%. Será del del 60% para los que cuenten con una superficie de hasta 150m2.

La Rioja: la presidenta de La Rioja, Concha Andreu, ha anunciado nuevas medidas para mitigar el impacto de la pandemia, que entrarán en vigor a las 00:00 horas del sábado 16 de enero hasta las 00:00 horas del domingo 31 de enero. Se mantiene el cierre perimetral de la región, y la limitación de 6 personas en las reuniones sociales, así como el toque de queda entre las 22.00 y las 6.00 horas. El Ejecutivo ha decidido confinar perimetralmente los términos municipales de Logroño, Lardero y Villamediana para la entrada y salida de personas.

Se limita el horario de apertura de los establecimientos no esenciales a las 17:00 horas, y se suspenden las visitas de familiares y las salidas de los usuarios de los centros de personas mayores. Andreu también ha recomendado el autoconfinamiento de los riojanos, en especial los mayores de 65 años.

Ceuta y Melilla: Las dos ciudades autónomas mantienen su cierre perimetral y el toque de queda entre las 22.00 y las 6.00 horas. Pero mientras Melilla mantiene el límite de 6 personas en las reuniones sociales, Ceuta lo reduce a 4 y adelanta a las 19.00 horas el cierre de la actividad no esencial.