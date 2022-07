Comparte en redes sociales

María Guardiola afirma que “la

vergüenza del tren continúa” y los que

la provocaron siguen en sus cargos

• La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, señala que las

dimisiones por la vergüenza del tren de altas prestaciones tienen que llegar,

porque es inadmisible que un servicio vendido con todo el boato

institucional “haya quedado en una estafa”.

• Subraya que la Junta no puede esconderse ni señalar con el dedo a otros,

porque Fernández Vara es “partícipe de esta humillación”. La presidenta

aclara que el tren no es solo de los extremeños, es de todos los que quieren

venir a Extremadura, y el Gobierno tiene que dignificarlo.

• Insiste en que las dimisiones que ha pedido el PP de Extremadura se tienen

que producir porque ha habido una conducta que está lejos de ser ejemplar.

“No se puede venir a Extremadura a decir que la solución es maquillar los

horarios”.

• Rechaza la fórmula de RENFE para, supuestamente, mejorar el servicio,

cuando esta se basa en que los extremeños tengan la sensación de que el

tren no se retrasa, aunque sí se retrase.

• Manifiesta que hay mucho que mejorar en materia de gestión forestal, y la

primera es la Junta de Extremadura, que es la que tiene que dar un giro de

180 grados en su modelo, porque es claramente deficiente e inmovilista.

• “Tenemos muchas limitaciones ambientales que en lugar de proteger

Extremadura la está amenazando”, y esto debería ser un tema troncal para

combatir la despoblación, subraya la presidenta del PP de Extremadura.

• María Guardiola asegura que “hay un exceso de protección

medioambiental y si queremos más empresas, más oportunidades y más

densidad industrial, no lo conseguiremos con barreras”. “Tenemos que ser

valientes, decir lo que está ocurriendo y hacerlo antes de que sea tarde”.

“No podemos permitirnos el lujo de que nuestro desarrollo este frenado con

un exceso de figuras de protección”, afirma la presidenta del PP, que

considera que ya hay demasiadas limitaciones a actuaciones

empresariales, a infraestructuras y, además, se ponen límites a la actividad

agraria y ganadera.

• Considera que es el momento de hacer una “llamada de atención y una

llamada a la acción” para que las limitaciones ambientales no contribuyan

a la despoblación, sino lo contrario, porque sin actividad económica se

vacían nuestros pueblos y nuestro entorno rural.

Defiende que la mano del hombre históricamente ha gestionado el monte

y el campo, y si no se permite seguir haciéndolo con un equilibrio

sostenible, cada vez vamos a encontrarnos más riesgos de incendios y más dificultad para extinguirlos.