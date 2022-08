Comparte en redes sociales

La Presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, propone un pacto

por la sanidad a Fernández Vara, porque la sanidad debe quedarse fuera

de las discrepancias políticas.

• María Guardiola destaca que lo que le preocupa es Extremadura, es el

futuro de su tierra y lo enfrenta con muchas ganas y fuerzas, y no voy a

estar pendiente de cuando vaya convocar elecciones Sánchez.

• La sanidad debe quedar fuera de las discrepancias políticas porque este

es un asunto capital que requiere de un liderazgo sólido, pero, sobre todo,

de recursos humanos y materiales bien gestionados.

• Este Pacto tiene como base unas condiciones mínimas, que son las que

nos reclaman los usuarios y profesionales de la sanidad pública y que

tenemos que asumir tanto PSOE como PP, como partidos de gobierno. A

esta situación no será fácil darle respuesta en el corto plazo, y pasa por la

aprobación de medidas muy concretas.

• Necesitamos un nuevo modelo para una gestión sanitaria regional de

calidad. la salud importa y nuestro compromiso es facilitar su acceso en

igualdad de condiciones en el sistema nacional de salud. Para conseguirlo:

• Proponemos que se habiliten, de forma extraordinaria y urgente, las

partidas económicas que sean necesarias para recuperar todos los

servicios sanitarios suprimidos en las dos provincias durante la pandemia

por Covid-19.

• Proponemos un ‘Plan de Garantía y Calidad de la Sanidad en

Extremadura’. La sanidad requiere del máximo consenso, por ello,

planteamos que se negocie un plan en el que esté la firma de todos los

grupos parlamentarios, pero escuchando previamente a los expertos y

afectados.

• También, solicita especial cuidado de la Atención Primaria desmantelada y

maltratada.

• Partimos de la necesidad de implantar un modelo de sanidad que vele por

la calidad, la cercanía y el contacto con el paciente. Devolviendo el carácter

universal a la atención primaria en la cartera de servicios públicos de la

región.

• La recuperación de un servicio digno de transporte sanitario, con la garantía

necesaria de ambulancias de Soporte Vital Básico (S.V.B.) en nuestros

pueblos, y pasando página de una vez por todas de la dejación de

funciones y los ataques a los derechos de los usuarios y de los

profesionales de las ambulancias.

• Proceder a la dignificación laboral y el reconocimiento de los sanitarios,

reconociendo sus derechos y sus sobreesfuerzos, y ofreciéndoles una

estabilización de la contratación al personal que desarrolle -o quiera

desarrollarse profesionalmente- en Extremadura, con especial atención al

medio rural.

• Establecer el compromiso firme de todas las instituciones con la necesaria

reforma del Sistema de Financiación Autonómica para proporcionar

ingresos suficientes con los que garantizar la adecuada prestación de estos

servicios, especialmente, en el ámbito rural, ante la escasa densidad de

población y el envejecimiento de la misma.

• Incorporar las NNTT y la innovación tecnológica a la sanidad. Tenemos una

opción real de conseguirlo con los fondos europeos.

• Establecer un plan de choque frente las listas de esperas. Es urgente

reducir las listas de espera con un plan real de mejora de los tiempos de

espera para primeras consultas de especialistas, pruebas diagnósticas e

intervenciones quirúrgicas, mejorando y reforzando los recursos propios.

• La Presidenta de los Populares afirma que la ciudadanía está cansada de

chiquillería política, de debates estériles y de pelotas que van de un tejado

a otro. Es el tiempo de las decisiones responsables, de la política adulta,

de la necesidad por encima de la ideología.

• María Guardiola tiende la mano a Fernández Vara para impulsar la Sanidad

en Extremadura. Que esta crisis económica en ciernes no haga tambalear

nuestro Estado del Bienestar. A grandes problemas, grandes soluciones.

Hay que mirar al futuro a la cara y no ponerse de perfil esperando que el

tiempo solucione lo que no hemos sido capaces de solucionar como

responsables políticos