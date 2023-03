María Guardiola: “Quiero que Extremadura sea un referente en igualdad y que la mujer rural tenga el reconocimiento que merece”

Este lunes, en el acto celebrado en el Gran Teatro junto a Núñez Feijóo: ‘Las mujeres, motor del cambio’

La presidenta del Partido Popular de Extremadura, María Guardiola, cree en una igualdad real con leyes precisas. Insiste en que la revisión de penas tras el “sólo sí es sí” le avergüenza como representante pública y “me enfada mucho como mujer” porque en nombre de las mujeres han querido legislar sin saber y sin escuchar.

La líder del PP considera que las mujeres rurales han sido olvidadas por partida doble, y que se trata de esas extremeñas cuyas manos son el testimonio de nuestros campos, de nuestras tradiciones. “La tiranía de las ciudades ha oscurecido las afueras, ha silenciado una parte importante de mi tierra”.

Cree que la mujer es capital para comprender la cultura de esta tierra. “Hermanas, madres y abuelas. La igualdad también es respetarlas a ellas”. Manifiesta que le espanta la superioridad moral de la izquierda que otorga carnés oficiales de feminismo, y del otro lado, aquellos que atacan el feminismo, y que sólo son rancios con naftalina en los bolsillos de la chaqueta. “Flaco favor hacen al feminismo y a las mujeres”.

Entiende la política como la búsqueda de soluciones a los problemas de la gente y no como lo hace el Gobierno, que quiere que la gente encuentre soluciones a los problemas de los políticos. Subraya que Podemos es lo peor que le ha pasado a nuestra democracia por una visión caprichosa, excluyente e infantil.

Afirma que no ha tolerado ni tolerará comportamientos machistas en mi presencia. “Soy una mujer con carácter y no pienso pedir perdón por ello. Nunca he conocido a un hombre que lo haga”. Guardiola recalca que una mujer siempre tiene que demostrar más y tiene que trabajar más horas que nadie y no se las escucha igual.

Guardiola revela que la frase que más ha escuchado desde que es presidenta es “cómo te metes en esto con dos niños que tienes”, y dice que este es un comentario que jamás he escuchado dirigido a ningún hombre. “¿A qué se supone que estoy renunciando dando este paso al frente? ¿Por qué no puedo estar aquí?”.

Insiste en que no necesita tutelas ni aplausos, en que luchará contra el machismo, y contra las violencias que se alimentan de ese machismo. “Lucharé contra los prejuicios y contra los desprecios. No habrá futuro sin igualdad”.

Agradece en público a las protagonistas del vídeo del PP con motivo del 8M su colaboración porque son “testimonio diario del esfuerzo, del trabajo y del amor a esta tierra”. Así se ha referida Guardiola a Carmina, Cristina, Ana, Concha, Laura, Patricia, María José, Manoli, Inés y Paqui, de las que ha dicho que son “extremeñas que no dan lecciones”, mujeres reales que se abren paso con su talento con su valía y confianza en ellas mismas.

Avanza que el Partido Popular va a cambiar Extremadura y España, y también una forma de hacer política, dejando atrás el victimismo y la manipulación de los que ahora nos gobiernan, así como el hostigamiento a quien piensa diferente. “Vamos a dejar atrás un poder hecho a la medida de lo pequeño”.

La líder del PP afirma que Vara es puro ilusionismo. “Cuando vas a coger el AVE, tira de la tela, y sólo queda la silla”. Y asevera que la ciudadanía sabe más de lealtad, de moralidad y de verdad que todos los gobiernos juntos. “Las urnas son un muro contra la desvergüenza”.

Advierte que Extremadura no puede permitirse más demoras, ni más excusas, ni más promesas, y asegura que los que tienen que sacarnos de la cola de todos los ránquines sólo se han dedicado a perpetuar su poder. La gente está cansada de escuchar, una y otra vez, las mismas historias.