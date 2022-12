María Guardiola sobre la ley ‘Sólo sí es sí’: “Cada día que pasa es un error más grande”

La presidenta del Partido Popular de Extremadura, María Guardiola, ha reaccionado ante la noticia sobre la rebaja en seis meses de pena a un condenado por abuso sexual por parte de la Audiencia de Badajoz, al amparo de la conocida como ley ‘Solo sí es sí’, asegurando que “cada día que pasa es un error más grande”.

La líder del PP extremeño ha apuntado que, como servidora pública y como representante política, “tengo que decir que cuando tú quieres de verdad servir a tu pueblo, no te puedes enrocar en la cabezonería”. Así se ha referido a esta ley que a día de hoy, ha dicho Guardiola, para lo que sirve es para que “haya delincuentes sexuales en la calle o que vean reducidas sus condenas”.

“Ya están tardando, lo que importa es que se rectifique”, ha subrayado la presidenta del Partido Popular de Extremadura. Asimismo, María Guardiola ha manifestado que las consecuencias de la aplicación de la conocida como ley del ‘Sólo sí es sí’ están consiguiendo “revictimizar” a aquellas mujeres que han sufrido abusos sexuales.

Cabe recordar que Guardiola ha exigido a la ministra Montero que pida perdón por las acusaciones vertidas hacia los ‘populares’ en el Congreso. En este sentido, ha insistido en que si no lo quiere hacer, debe dimitir y dejar paso a alguien que trabaje por la igualdad y no por la confrontación. “Necesitamos una Ministra de Igualdad que nos defienda, no que nos insulte”.