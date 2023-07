Más de 300 personalidades del mundo de la cultura, ex políticos y agentes sociales han firmado un manifiesto para fomentar la participación de los españoles en las elecciones generales del 23-J

‘¡A las urnas las ciudadanas y los ciudadanos!’ es el nombre que ha recibido este escrito donde llaman a acudir «masivamente a las urnas» y votar opciones progresistas con el objetivo de «avanzar».

El abogado Nicolás Sartorius, que fue primer secretario del PCE, ha presentado este miércoles el texto en el círculo de Bellas Artes de Madrid, en un acto en el que han intervenido algunos de los firmantes, como los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente.

Entre los asistentes apenas había caras conocidas por el gran público, aunque se ha podido ver a Luis García Montero, firmante del manifiesto, que ha acudido como parte del público.

«Queremos más derechos y menos derechas», ha dicho Sartorius, uno de los impulsores del texto junto con representantes de CCOO y UGT.

De las 300 figuras que han firmado ya el manifiesto, destacan personalidades de la política como la ex alcaldesa Manuela Carmena, de la cultura como el director Pedro Almodóvar, el cantante Joan Manuel Serrat o el actor Javier Bardem y del mundo del trabajo como los sindicalistas Sordo y Álvarez, cobrando especial relevancia estos 2 últimos ámbitos, porque como ha señalado el también fundador del sindicato CCOO, son los «que más se juegan» en estas elecciones.

Otros participantes del texto son: Miguel del Arco, José Sacristán, Lola Herrera, Juan Diego Botto, María Barranco, Carmen Machi, Juan Echanove, Rossy de Palma, Leonor Walting, Aitana Sánchez Gijón, Anabel Alonso, Héctor Alterio, Alberto San Juan, Emilio Gutiérrez Caba, Mercedes Sampietro, Rozalén, Javier Cercas, Rosa Montero, Andreu Buenafuente, El Gran Wyoming y Alberto Iglesias, además de historiadores, investigadores y arquitectos, entre otros.

O políticos retirados que se han unido a Carmena como el ex vicepresidente de la Comisión Europea Joaquín Almunia, el ex presidente de la Generalitat José Montilla, la ex diputada de IU Cristina Almeida, los ex ministros socialistas Miguel Sebastián y José María Maravall, y más socialistas históricos como Jaime Lissavetzky, Diego López Garrido y Paca Sauquillo.

El manifiesto, leído en el acto por la actriz Amparo Climent, asegura que las elecciones del 23-J son «decisivas» al coincidir con «una nueva ofensiva conservadora, con derivaciones ultraderechistas».

Y aunque no pide el voto expresamente para ningún partido político, asegura que sería «injusto y miope» no reconocer el «resultado muy favorable» del actual Gobierno de coalición (del PSOE y Unidas Podemos), con «avances sociales, el crecimiento y la estabilidad del empleo».

En opinión de los firmantes, la disyuntiva el 23-J es «seguir consolidando y avanzando en el Estado social y democrático de Derecho» o «retroceder con políticas regresivas», sobre todo ante los «inquietantes» acuerdos que está habiendo en comunidades autónomas, en alusión al PP y Vox, con «pasos atrás» en la educación y la cultura.

Por ello, llaman a los ciudadanos a que «acudan masivamente a las urnas, desde el firme convencimiento de que no es el momento de retrocesos y regresiones a políticas que ya se han mostrado muy dañinas para el conjunto de nuestro país, sino de avanzar hacia mayores niveles de bienestar, de libertad, de igualdad, de fraternidad solidaria, representadas por los partidos que han apoyado esas políticas de progreso».