Más de la mitad de los extremeños cree que no va a cobrar una pensión cuando se jubile

El 53% de los extremeños cree que no va a cobrar una pensión cuando se jubile, una cifra que a nivel nacional se eleva hasta el 62% en el caso del colectivo de entre 25 y 34 años, según los datos del Estudio sobre ‘Hábitos de ahorro de los españoles’ elaborado por Rastreator, el bróker online de seguros y comparador de tarifas y servicios.

El futuro de las pensiones es uno de los temas que más inquietud suscita en nuestro país, concretamente 9 de cada diez extremeños afirma estar preocupado por este tema y sobre la situación actual de los jubilados. Según datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, en España hay actualmente 9,77 millones de pensionistas y la pensión media es de 1.011,84 euros. En el caso de la pensión de jubilación, la media se sitúa en 1.162,97 euros mensuales. [i]

A pesar de que 5 de cada diez extremeños cree que no recibirá una pensión cuando llegue el momento de jubilarse, solo el 29% afirma disponer un plan de pensiones.

“Cada año aumenta la preocupación por la situación actual y futura de las pensiones, especialmente entre los más jóvenes. Sin embargo, disponer de un plan privado para complementar la pensión no es algo que esté muy arraigado en España todavía, sobre todo teniendo en cuenta que un 40% de los extremeños afirma que no dispone de él porque no puede permitírselo”, explica Álvaro Bas, COO y responsable de desarrollo de negocio de Rastreator.

Sin embargo, “el 11% de las personas que actualmente no cuenta con un plan de pensiones sí se plantea contratarlo en un futuro y sólo un 20% del conjunto de los extremeños no ve necesario contar con este tipo de productos”, añade Bas. “Existe una gran preocupación generalizada por esta cuestión y la pandemia ha hecho que aumente aún más esta incertidumbre de cara al futuro”, matiza.

[i] Según datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social del mes de agosto 2020