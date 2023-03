Mateos, PP: “Salaya baja los brazos a dos meses de las elecciones y ya no se molesta en gestionar la ciudad”

El PP denuncia que el alcalde no vaya a presentar presupuesto municipal en 2023 mientras cuenta con un remanente de Tesorería más elevado que en tiempos de confinamiento por la pandemia, lo que significa que “no ha hecho nada por la ciudad”

Mateos advierte que no respaldará proyectos in extremis antes del 28M sin toda la documentación necesaria para garantizar que realmente reviertan en la ciudad o en versiones reducidas que no se corresponden con el proyecto inicial, como el caso del Gran Buda

El candidato a la alcaldía de Cáceres y portavoz del PP en el Ayuntamiento, Rafa Mateos, critica que el alcalde de la ciudad, Luis Salaya, a dos meses de las elecciones municipales ha decidido “bajar los brazos” y ya no se molesta en gestionar la ciudad. ¿Es que necesita estos meses para volcarse con su campaña electoral y ya pasa de ser alcalde?”, se pregunta. “Salaya es un ejemplo de cómo pasar sin pena ni gloria por un ayuntamiento”, agrega.

La crítica de Mateos surge a raíz de conocer que el equipo socialista de Luis Salaya no va a presentar presupuesto municipal en 2023. “¿Para qué perder el tiempo y cuadrar un presupuesto? Salaya y la concejala de Economía, María Ángeles Costa, no son capaces de cuadrar números. No sé si es peor que no sepan o que no quieran hacerlo”, agrega. Sorprende aún más sabiendo que contarían con el respaldo durante la votación plenaria, como en los últimos ejercicios, de Unidas Podemos y del ex concejal de Vox, actualmente independiente, Teófilo Amores.

Lo habitual y lo que marca la normativa es presentar el documento antes de que concluya el año, de modo que no se paralice la actividad en la ciudad, “por efectividad y por respeto a las empresas y entidades que dependen de estas cifras”. Sin embargo, Salaya esta legislatura como pronto lo ha aprobado en junio, “una vergüenza absoluta, pero algo entendible si sólo se convoca una comisión de Economía cada cinco meses”, aclara Mateos.

Asimismo, es especialmente flagrante el hecho de que el remanente de Tesorería del pasado ejercicio sea más elevado que el que hubo en años de pandemia en los que el parón de la actividad fue total. Con el país paralizado registraron un remanente de 13 millones en 2020 y de 10.4 millones 2021 y ahora ya con plena actividad en todos los sectores el remanente es superior y llega a los 16 millones.

“Teniendo medios, presupuesto para invertir y apoyos para desarrollar iniciativas, no han hecho nada en la ciudad. Esos 16 millones que podían haberse traducido en mejores servicios a los cacereños o mejores infraestructuras para la ciudad, es dinero que se ha quedado guardado en el cajón del alcalde mientras subía los impuestos a los cacereños”.

Eso sí, señala Mateos, “ahora les entran las prisas y las ganas de inaugurar y cortar cintas apremian”. En este contexto aclara que “no van a contar con nuestro apoyo para aquellos proyectos improvisados y poco pensados o sobre los que planean muchas dudas. Soy una persona rigurosa y pido esa misma transparencia para la gestión municipal”, indica.

En relación al proyecto Gran Buda, Mateos aclara que la posición del PP sigue siendo la misma desde el principio: “decimos sí a un proyecto completo, con todos sus edificios y con inversión externa sin coste para los cacereños, porque sólo así sería interesante para atraer turismo y actividad a la ciudad. Sin embargo, rechazamos tener que ceder más de 100 hectáreas de los cacereños para instalar una estatua (ya tenemos una y apenas recibe visitas) y un pabellón de feria”, ha concluido. “Aquí han pasado cuatro años y Salaya no ha logrado avances sobre el proyecto. Llegados a este punto a nosotros nos da igual esperar 40 días más. Lo que no vamos a hacer es participar en un lavado de cara”, concluye.