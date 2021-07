Mavi Mata, portavoz de Podemos Extremadura: “Ni un euro de dinero público para blanquear el abuso sexual”

Comparte en redes sociales













Mavi Mata, portavoz de Podemos Extremadura, celebra que la Junta haya rectificado pero exige que se retiren todos los patrocinios al Festival de Mérida, tanto por parte de la Junta como del Ayuntamiento de Mérida.

La portavoz de la formación morada, Mavi Mata, ha destacado hoy con respecto a la polémica generada por la posible actuación del Tenor Plácido Domingo en el Stone&Music Festival de Mérida, que Podemos Extremadura se alegra por el cambio de criterio de la Junta tras las denuncias del pasado viernes realizadas por la coordinadora de la formación, Irene de Miguel. “Este cambio de actitud de la Junta de Extremadura, al retirar a la Orquesta de Extremadura, es bienvenido ya que demuestra que se comparte el criterio de que a los acosadores no hay que darles espacio ni cobertura” afirma Mata, quien reitera que “La lucha contra las violencias machistas desde las instituciones públicas debe ser incuestionable. No se puede financiar con dinero público un acto que pretende blanquear y lavar la imagen de un hombre que ha reconocido múltiples acosos sexuales, utilizando además su posición de poder dentro del sector artístico”

La portavoz ha lamentado que el alcalde de Mérida no sólo no retire el patrocinio al evento, sino que además, haya afirmado hoy públicamente que va a renovar ese contrato en concepto de publicidad que mantiene con la empresa privada que gestiona el Stone&Music. “Los gobernantes son sólo gestores de lo público y da igual el concepto del dinero. Un patrocinio público de cualquier índole, debe respetar la legislación vigente. No lo decimos nosotras, lo dice la Ley de Igualdad. Ni un euro de dinero público para blanquear a abusadores sexuales.”

Situación de la Pandemia:

Por otra parte, Mavi Mata ha hablado también de situación pandémica en Extremadura así como la resolución del TSJEx, señalando que desde Podemos Extremadura seguimos con preocupación la evolución de la pandemia desde sus comienzos.

Lamenta que esta semana se haya cerrado con el doble de personas hospitalizadas, 48 personas, 5 de ellas ingresadas en UCI, destacando que afortunadamente no hemos de lamentar la pérdida de vidas por el virus. Igualmente felicita a al personal sanitario de Extremadura al haber administrado el 98% de las dosis recibidas, por lo estamos cerca de la inmunidad de grupo que se podría alcanzar a finales de veranos, aunque ha pedido que se revise la diferencia del ritmo de vacunación entre las distintas áreas de salud, ya que en algunas va mucho más lento que en otras y “lo importante es vacunar cuanto antes a la población joven que es la que se está viendo ahora afectada por los contagios.” asevera la portavoz.

Tras el rechazo del TSJEx del toque de queda en diferentes localidades de la región, la Junta de Extremadura ha retirado dichas medidas, igualando las restricciones para toda la región. “Esto no nos parece acertado, ya que en caso de que la región alcance un nivel alto de incidencia se impondrán restricciones que afectarían a todas las localidades, a las que tienen alguna incidencia y también a las que no. Hay diferencias muy importantes entre poblaciones y nosotras creemos que hay que analizar por independiente cada situación porque el único objetivo debe ser contener el virus, intentando penalizar a la población o al tejido empresarial afectado lo menos posible.” Ha afirmado Mata.

Sobre los acuerdos de la PAC

Mata afirma que la PAC debe ser una herramienta que refuerce el sector primario en nuestro país. Desde la formación morada celebran que se haya incluido en el acuerdo la zona de regadío de la comarca de La Vera, pero creen que hay que seguir trabajando para que este acuerdo venga a apoyar la ganadería y agricultura familiar, que promueva ese cambio generacional necesario en estos sectores tan importantes en nuestra región y que sirvan para frenar la despoblación en las zonas rurales. Mavi Mata asevera “esperamos que se pongan en marcha mecanismos que hagan que la PAC sea rentable para las familias agroganaderas de Extremadura y no para los agricultores de sofá.”