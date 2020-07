MEDIDAS DE APOYO A LA INVERSIÓN Y LA SOLVENCIA

LÍNEA DE AVALES PARA INVERSIÓN

Nueva línea de avales ICO por importe máximo de 40.000 millones de euros, hasta el 31 de diciembre de 2020.

Su objetivo es fomentar la recuperación económica del país.

Estos avales son financiación concedida por las entidades financieras supervisadas a empresas y autónomos, para atender, principalmente, sus necesidades financieras derivadas de la realización de nuevas inversiones.

FONDO DE APOYO A LA SOLVENCIA DE EMPRESAS ESTRATÉGICAS

Su objetivo es aportar apoyo público temporal para reforzar la solvencia empresarial, en particular mediante la concesión de préstamos participativos, deuda subordinada, suscripción de acciones u otros instrumentos de capital a empresas no financieras que atraviesen severas dificultades de carácter temporal a consecuencia de la pandemia del Covid-19 y que sean consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional o regional, entre otros motivos, por su sensible impacto social y económico, su relevancia para la seguridad, la salud de las personas, las infraestructuras, las comunicaciones o su contribución al bien funcionamiento de los mercados.

La dotación inicial del fondo asciende a 100.00 millones de euros.