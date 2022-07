Microsoft prepara una actualización exclusiva para Windows 10 : Windows 10 22H2

Comparte en redes sociales

Desde el lanzamiento de Windows 11, los de Redmond se han centrado en incluir nuevas funcionalidades y características en su nuevo sistema operativo, delegando únicamente correcciones de errores y actualizaciones de seguridad al sistema operativo Windows 10.

Sin embargo, las cosas podrían cambiar ahora en el último trimestre del año, porque Microsoft va a lanzar una actualización dedicada en exclusiva para Windows 10, llamada Windows 10 22H2 y que incluiría una serie de novedades, ya veremos si inspiradas en Windows 11.

Y no obstante ya está disponible la primera versión preliminar de Windows 10 22H2 para los Insider, una actualización identificada como KB5015878 y que sería la primera vez que los de Redmond reconocen que Windows 10 va a recibir una actualización concreta a finales de este año, reportan desde How to Geek.

Y es que Microsoft estaría considerando a esta actualización lo suficientemente importante como para tener un nuevo nombre de versión, por lo que podría incluir nuevas características significativas.

En todo caso esta primera compilación de vista previa está centrada en validar la tecnología de servicio pero curiosamente la actualización final “tendrá un conjunto de características específicas”.

Los de Redmond señalan que se compartirán más detalles a finales de año, por lo que habría que ver si finalmente Microsoft intenta incluir alguna de las funcionalidades exclusivas de Windows 11 en su sistema operativo anterior.

Como dijimos, desde el lanzamiento de Windows 11 el año pasado, Windows 10 solo ha recibido correcciones de seguridad y cambios menores, y es que las compilaciones de vista previa actuales no han incluido mejoras notables.

David Hernández 30 de julio de 2022