Miguel A. Morales, PSOE: “No podemos permitir que a Malpartida la gobierne una persona condenada por violencia de género”

El Secretario General del PSOE Provincial: insta al PP a que no ahonde en la fractura social en Malpartida de Cáceres y haga lo posible por apartar a Aguilera

El PSOE provincia de Cáceres ha convocado este miércoles una rueda de prensa “no contra nadie, sino para que prevalezca el sentido común, la honorabilidad y la decencia política” ha comenzado diciendo el secretario general de los y las socialistas cacereños, Miguel Ángel Morales, en respuesta a la sentencia de la Audiencia Provincial que ratifica la condena al actual Alcalde de Malpartida de Cáceres y has hace escasas horas diputado provincial, Alfredo Aguilera, por el delito de maltrato y un delito leve continuado de vejaciones injustas.

Miguel Ángel Morales, Secretario General del PSOE provincia de Cáceres, ha vuelto a reiterar y apelar a la responsabilidad y ejemplaridad política para apartar a Aguilera de sus cargos públicos y ha puesto a disposición del PP a los 5 concejales y concejalas socialistas en el Ayuntamiento para elegir a otro alcalde o alcaldesa porque “a los ciudadanos de Malpartida de Cáceres no los puede representar alguien que está condenado por violencia de género”

Ha instado al presidente provincial del PP, Laureano León, y al regional, José Antonio Monago que hagan lo posible para apartar a Alfredo Aguilera.

“Pedimos al partido popular que sea consecuencia y que no siga ahondando en la fractura social que está causando en Malpartida”. Morales ha afeado al PP que diga “que no está con ellos y luego, el PP en Malpartida hace y dice lo que dice el alcalde, no es serio y pedimos al PP a que se comprometa realmente a apartar a una persona que está condenada por maltratar a su mujer, no lo dice el PSOE, lo dicen los jueces”

En relación con la lucha contra el machismo y la violencia de género, Miguel Ángel Morales ha querido destacar que “todos los partidos políticos tenemos que estar de acuerdo” para acabar con esta lacra social y, refiriéndose al caso particular de Aguilera, “sobre todo cuando ha habido una sentencia condenatoria”

En la rueda de prensa también han participado el portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, el portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres, Antonio Jiménez, el secretario general de los socialistas de Malpartida de Cáceres, Manuel Calderón, concejales del Ayuntamiento y las secretarias de Igualdad y LGBTI de la Ejecutiva Provincial.