Monago a Vara: “Les tocaba elegir entre la verdad o el relato, y escogieron el relato”

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha afirmado durante su intervención en la Asamblea que en la gestión del COVID-19 al gobierno de Fernández Vara le tocaba elegir “entre la verdad o el relato” y escogieron el relato. Asimismo, el líder del PP ha lamentado que Vara se haya “evaporado” cuando asomaba la peor crisis sanitaria que ha sufrido la región en la historia de la democracia.

José Antonio Monago ha dado la bienvenida al Parlamento a Guillermo Fernández Vara, recordándole que hacía casi diez meses que el presidente de la Junta no comparecía desde la tribuna del hemiciclo, concretamente desde el debate de investidura. Así, Monago ha subrayado que los gobiernos tienen dos obligaciones fundamentales: tomar decisiones y explicar por qué se toman, algo que el actual presidente no ha cumplido en ningún caso.

Monago ha reconocido al inicio de su intervención que esperaba que Fernández Vara anunciara el decreto del luto oficial en la Comunidad Autónoma de Extremadura como muestra de respeto a las víctimas del coronavirus. En este sentido, y aunque ya lo pidió hace días, Monago ha insistido en la necesidad de que se lleve a cabo ese gesto institucional, ya que nadie alcanza a entender por qué se está negando el duelo.

Por otro lado, el líder del PP ha aseverado que tampoco nadie esperaba que no se cometieran errores, porque todos cometemos errores, pero el problema es que los errores de Fernández Vara en esta situación se traducen en fallecidos. Además, le ha responsabilizado de haber intentado por todos los medios de “esconder al resto de fuerzas políticas” poniendo en modo pausa al parlamento con la fuerza de la mayoría absoluta socialista.

El líder de los ‘populares’ ha explicado que la consigna de la Junta ha sido la de negar la realidad, repitiendo que todo estaba controlado mientras que él eligió un camino incómodo, algo que no le frenó “aunque me insultaran”. En este sentido, Monago ha reiterado que ya nadie duda que el cómputo de fallecidos está manipulado, que no había protección ni test masivos y que no atendieron a la petición de auxilio en muchas residencias.

Monago ha incidido en que también se ha demostrado que la situación no solo no estaba controlada, sino que se trató de ocultar la de los más vulnerables: los mayores extremeños. Así, ha apuntado que las denuncias del PP recogían el grito de los sanitarios y familiares. “Les avisamos de los problemas de la Asistida desde el día del primer fallecido, pidiendo protección, pidiendo medidas de aislamiento y refuerzo de personal”, ha afirmado.

El presidente Monago ha revelado que el gobierno socialista contestó por mensaje que se habían puesto las medidas de aislamiento y que las denuncias respondían a un ataque de pánico del personal que era “poco responsable”. Al hilo de esto, ha subrayado que hoy hace exactamente un mes desde ese mensaje y hay más de 70 víctimas fallecidas en la Asistida que se podían haber evitado. “Esto no es contar muertos, es luchar por ellos y llorarlos”, ha asegurado.

Por otra parte, Monago ha aclarado a Vara que no le va a regalar ningún pacto gratis porque ya le ha regalado muchos pactos y ha dejado claro que el presidente de la Junta “no es de fiar” políticamente. Además, ha preguntado qué pacto quiere el señor Vara cuando ni siquiera llama. Para tejer, ha aseverado Monago, lo primero que hay que hacer es hablar antes, “tiene que buscarse el encuentro”, y no ofrecerlo “aquí para llevarse el titular mañana”.

Para Monago, que Vara haya hablado hoy en su intervención de un pacto político de reconstrucción responde al argumentario enviado desde La Moncloa. “Ya empieza a ser poco sincero, si esto es un argumentario que le viene de Madrid”. Por último, le ha pedido un propósito de enmienda, porque “no pierdo la esperanza, pero no nos robe la ilusión”, y le ha instado a caminar con sinceridad y reconstruir puentes.