Monago afirma que Extremadura “ya no tiene presidente” y cree que Vara actúa como delegado del Gobierno

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha afirmado que la Comunidad Autónoma de Extremadura “ya no tiene presidente” como tal, y que Guillermo Fernández Vara está actuando como un delegado del Gobierno de Sánchez en temas que preocupan a los extremeños. Para Monago, el que debería estar en la defensa de los intereses de la región está en realidad ocupado “en la defensa de Pedro Sánchez”.

En ese sentido, el líder del PP se ha referido a asuntos las protestas de los agricultores en Don Benito que han acabado “a palos”, el bloqueo de las nuevas superficies para producir cava o el retraso de la ejecución de la Alta Velocidad, asuntos, todos ellos, sobre los que Vara permanece “callado”. Como último acontecimiento, Monago ha lamentado que “nos birlen 86 millones de euros”, y que esto signifique “un detallito” a juicio del “delegado del Gobierno del señor Sánchez”.

José Antonio Monago ha aseverado que “estamos muy hartos de tanta injusticia ante los problemas de Extremadura” y que, lejos de resolverse, se agravan y no se van a arreglar por “oxidación”, sino con “acción”. Así, ha calificado la actitud de la Junta socialista como la nueva versión que ya tenía cuando estaba al mando Zapatero. En este sentido, Monago ha recordado que Vara decía al entonces presidente que aquí tenía a su tropa y, de nuevo, aquí está “esa tropa” en primera posición de saludo.

El presidente del PP ha insistido en que 86 millones de euros no le parecen un “detallito”, y que podrían servir para arreglar muchos problemas. Entre ellos, Monago ha explicado que podrían usarse para terminar la segunda fase del hospital de Cáceres, para iniciar la construcción del nuevo hospital Don Benito-Villanueva, para reponer el servicio de cirugía vascular que ha cerrado la Junta en el hospital San Pedro de Alcántara o para intentar evitar la crisis que tiene en materia de empleo nuestra comunidad autónoma, que lidera el paro en España.

Asimismo, Monago ha reiterado que eso que Fernández Vara califica de “detallito” podría además servir para frenar la sangría de miles de jóvenes que se están yendo de nuestra comunidad autónoma cada año, o para iniciar las inversiones de los regadíos en Tierra de Barros, pero, “en vez de criticar o ir a los tribunales”, como sí están haciendo otras regiones, la postura de Vara es decirle a Pedro Sánchez “aquí tienes tu tropa y esto es un detallito”.

El presidente del PP de Extremadura ha denunciado que, “mientras riegan de millones” a otras regiones del norte de España, la Junta se está plegando a los intereses del nacionalismo catalán, esencial para mantener en la Moncloa a Sánchez. “Nosotros no somos la tropa”, ha aseverado Monago, y ha anunciado que mañana interpelará en el Senado al ministro de Agricultura para debatir con él sobre la situación que atraviesa el campo. “Voy a hablar de los problemas de nuestros agricultores y ganaderos en la Cámara Alta, porque son muchos”.

Para Monago, lo que no vale es ponerse del lado de los agricultores aquí, como hace Vara, y “cuando cruza Miravete se produce el silencio”. Monago ha exigido al Gobierno que actúe para que el campo tenga futuro y se garantice la renta agraria. Asimismo, ha instado al Gobierno a pelear por un proyecto de PAC “que no le quite un céntimo de euro a nuestros productores”, algo para lo que hay que ponerse a trabajar ya.

Monago ha denunciado que la Junta “no paga a nadie”, lo que contrasta con el “voto a favor” en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para que no se paguen 86 millones a Extremadura. Ni siquiera está pagando a los ayuntamientos, ha recordado. Así, no pueden dar algunos servicios esenciales a sus vecinos. Monago ha informado sobre la deuda de Vara con los municipios, entre los que ha señalado a Táliga, con 190.000 euros pendientes de pago; Lobón, con 330.000 euros, o Los Santos de Maimona, a quien la Junta debe 730.000 euros.