CRÍTICA AL PRESIDENTE DE LA JUNTA: Monago afirma que la realidad camina en sentido contrario a los anuncios y eslóganes de Vara

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha afirmado que la realidad en Extremadura camina “en sentido contrario” a los anuncios y eslóganes de Fernández Vara. Así, el líder de los ‘populares’ ha criticado al presidente de la Junta por olvidarse de los grandes proyectos que anunció en la pasada y la actual legislatura, como la fábrica de baterías que se ha ido a Valencia, entre otras inversiones de gran calado.

José Antonio Monago ha pedido expresamente al Gobierno que no se ría de los extremeños, refiriéndose concretamente a las recientes declaraciones de la ministra Ribera en su visita, cuando dijo que “es probable” que venga una fábrica de baterías. “A los demás no les dicen que es probable”, ha aseverado Monago, explicando que a Sagunto sí llega la realidad, y “a nosotros, la probabilidad”, pero el asunto es que no se puede revertir la situación que vive Extremadura a base de probabilidades.

El presidente Monago ha señalado que Vara “se olvida de las mejores” cuando enumera proyectos, y es que si fuera cierto todo lo que dice no hubiéramos perdido más de 5.000 personas en 2021, como certifica el INE, ni habría el doble de fallecimientos que de nacimientos, como refleja la última memoria del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Perdemos población, “se nos va el talento y nuestro momento, lamentablemente no llega”, ha subrayado.

Entre los grandes proyectos olvidados por el Gobierno regional, Monago ha citado también el Buda de Cáceres, proyecto del que solo hay una subvención más que dudosa a una asociación privada. También ha tenido palabras para “la otra hoja” que no ha leído Vara, y es ese proyecto que iba a sumar diez puntos en el PIB regional con grandes casinos en Castilblanco, 40.000 puestos de trabajo, 10 puntos del PIB y millones de turistas, aeropuertos y hasta un circuito de Fórmula 1; o la azucarera de Mérida en la que “no han puesto la primera piedra”, a pesar de que mienten con la concurrencia del Gobierno cuando Monago pregunta en el Senado por el comienzo de las obras.