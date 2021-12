Monago denuncia el caos de la gestión sanitaria y afirma que el gobierno de Vara está paralizado ante esta sexta ola

Comparte en redes sociales













El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha denunciado el caos que se está produciendo en la gestión sanitaria en Extremadura y ha apuntado a la paralización del gobierno de Fernández Vara ante la sexta ola del Covid que ya sufre la región. Así, el líder del PP extremeño ha subrayado que la Junta de Extremadura está en “modo caos” en lo que a sanidad se refiere, y no es que lo diga el PP, es que “se ve en la calle y se dice en la calle”.

Monago ha recordado que el PP advirtió que Extremadura iba a pasar las Navidades en “servicios mínimos” en materia sanitaria, y al final todo ha desembocado en los problemas que vemos. En este sentido, ha recalcado que la Junta echó a la calle al personal de refuerzo cuando los expertos alertaban de una nueva ola. Asimismo, ha reiterado que los ‘populares’ exigieron que se mantuvieran las unidades de Covid, pidieron un plan de refuerzo de la atención primaria, y tampoco se detalló el Plan de Navidad solicitado.

“El PP no está criticando a posteriori, lleva advirtiéndolo hace tiempo”, ha aseverado el presidente. Sobre lo ocurrido en la región en materia de pruebas PCR, Monago ha apuntado que “no tiene nombre” y las consecuencias las pagan los extremeños “con mucho enfado, y es normal”. Según ha explicado, la sanidad no se arregla con corbatas o calcetines de colores chillones, “se arregla con una gestión clara”, en cambio, en Extremadura lo que dice Vara es “lo que diga Sánchez”.

Así, Monago ha incidido en que la Junta lleva toda la pandemia al rebufo siendo el eco de lo que diga Sánchez y “así nos va”, con colas kilométricas de ciudadanos en muchos puntos de la región para hacerse una prueba, cuando en otras regiones, como Madrid, se han repartido tests gratuitos en las farmacias con la tarjeta sanitaria, facilitando la vida a los ciudadanos y tratándolos como mayores de edad. “Aquí, colas con horario de caducidad”, ha insistido Monago, que ha reconocido que entiende la indignación de la gente cuando se les dice que no se les atiende.

COLAPSO EN LA ATENCIÓN PRIMARIA

El presidente Monago se ha referido a los problemas que afectan a la atención primaria, una situación que sufren muchas personas que llaman para ser atendidos y ni les cogen el teléfono. Para el PP, el problema no está en los profesionales, que “hacen lo que pueden y mucho más”, sino en que “hay un colapso”, y gestionar la sanidad no es que Vergeles esté dando todo el día ruedas de prensa, es algo “más complejo”. En esta materia, ha dicho, no hay que pedir sentido común sino que se establezca un liderazgo nacional y se actúe con “certezas y seriedad”, por eso el PP sigue pidiendo una ley de pandemias.

Monago se ha referido también a la supuesta contratación exprés de personal sanitario que ha anunciado Vergeles. Y es que hace unos días el consejero dijo que “no había posibilidad de hacer refuerzos” porque no hay médicos. “¿Por qué ahora nos dice que va ha haber refuerzos? ¿Han venido de Marte?”, ha preguntado Monago. El presidente del PP ha lamentado que Vergeles anuncie un refuerzo ahora, cuando le aprieta “un poco la china en el zapato” del caos en la gestión, y que, en todo caso, sería una mentira más a las que nos tiene acostumbrado.

PRESUPUESTOS AUTONÓMICOS PARA 2022

En otro orden de asuntos, el presidente del PP de Extremadura ha calificado los presupuestos autonómicos que se acaban de aprobar para el ejercicio que viene como los “del rodillo”, ya que están sustentados en la voluntad del grupo socialista y del señor Fernández Vara, aquel que dijo a los extremeños que iba a gobernar como si no tuviera mayoría absoluta, pero que, en realidad, no ha aprobado ni una sola enmienda de las más de 700 que ha llevado el PP al debate en la Asamblea.

Para Monago, la Junta se ha limitado a transaccionar tres enmiendas parciales, es decir, “remendar” algo mínimamente para que no se note mucho el rodillo. Pero este debate, ha subrayado el presidente Monago, sólo ha puesto de manifiesto el cordón sanitario del PSOE sobre el PP, y, lo más importante, que la única alternativa al PSOE en Extremadura es el PP. “Quien no esté contento con este gobierno, tendrá que mirar sólo a una formación política, la única oposición nítida en Extremadura”, ha apostillado.