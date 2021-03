Monago muestra su preocupación por el silencio de Vara ante, según él, los constantes atropellos de Sánchez a Extremadura

Comparte en redes sociales













El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha mostrado hoy su preocupación por el “modo silencio” del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ante los “constantes atropellos” del Gobierno de Sánchez a la región.

En este sentido, en una comparecencia de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección, Monago ha calificado como “insuficientes” los 106 millones de euros que Extremadura va a recibir del Fondo Covid tras el reparto realizado por el Gobierno de España y ha señalado que Pedro Sánchez “trata mejor a los amigos de Maduro que a los extremeños”.

De este modo, ha recordado que una región como Extremadura, con un millón de habitantes, va a recibir 106 millones de euros mientras a una aerolínea “en quiebra” y “casi sin actividad” como Plus Ultra, con poco más de 300 trabajadores, va a recibir la mitad, 53 millones. “Esto es el mundo al revés y no lo entiende nadie” ha señalado, recordando que se trata del segundo atropello de Sánchez a Extremadura, tras el reparto de los fondos REACT-UE, cuando la región perdió otros 40 millones de euros. “Pero lo preocupante no es el desprecio de Sánchez a Extremadura, sino el silencio de Fernández Vara” ha manifestado.

Por último, Monago ha informado del recurso que el PP va a presentar ante el Tribunal Constitucional con motivo de la puesta en marcha de la conocida como Ley Celaá, que ha nacido de la “imposición” del Gobierno de España y sus socios y “no fruto del consenso”. Una ley que, tal y como ha recordado, “vulnera” principios constitucionales como la libertad de elección de centro y que es un “ataque” a la enseñanza concertada”.