Monago pide la dimisión de la ministra Ribera por mentir y engañar a los extremeños sobre los desembalses

Comparte en redes sociales













El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha pedido hoy la dimisión de la vicepresidenta 3ª y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, por “mentir y engañar al pueblo extremeño” sobre los desembalses ocurridos este pasado verano en la región.

Así, en una comparecencia de prensa celebrada este lunes en Mérida tras la reunión del Comité de Dirección del PP extremeño, Monago ha señalado que el Gobierno de España estaba al tanto de dichos desembalses, que nadie del Ejecutivo socialista “hizo nada por evitarlo” y que todo ha sido una “ocultación deliberada”.

De este modo, ha explicado que en la Confederación Hidrográfica del Tajo existe un órgano que es quien, por definición, “delibera y formula propuestas sobre el régimen de llenado y vaciado de los embalses”. En concreto, se ha referido a la Comisión de Desembalses, que está compuesta por el presidente de la CHT, el Comisario de Aguas, el Director Técnico y el Jefe de Explotación, además de contar con representantes de Red Eléctrica Española así como de los ministerios de Agricultura y de Industria.

Por tanto, ha continuado, había representantes directos del Gobierno de España que formaron parte de la toma de decisión de los vaciados que hemos sufrido este verano “y que han dejado los embalses más secos que la mojama”.

A pesar de ello, la única explicación por parte del Gobierno ha sido una entrevista de la ministra Ribera en la que “se dedicó a soltar lindezas por su boca para acusar a unos y otros y anunciar expedientes, ocultando que representantes ministeriales formaron parte de la toma de decisión” algo que ha calificado como “escandaloso”.

Ante este hecho, Monago ha anunciado que ha solicitado formalmente en el Senado las actas de las reuniones de la Comisión de Desembalse de la Confederación Hidrográfica, así como de las reuniones de la Junta de Explotación, la relación de personas que la componen y, expresamente, “qué hizo el representante del ministerio de Industria y Energía para evitar, si es que lo intentó, el vaciado de los embalses”.

“Que se olvide el Partido Socialista de que esto se va a quedar así, tapado, que es a lo que están acostumbrados” ha manifestado Monago, al tiempo que ha anunciado que el Partido Popular “va a investigar, solicitar toda la documentación, exigir transparencia y explicaciones a todo el que haya tenido que ver con dicha decisión y, finalmente, vamos a exigir responsabilidades” en su ámbito competencial.

Por ello, ha justificado que la comisión de investigación solicitada en la Asamblea no haya salido adelante porque “no es competencia autonómica” sino del Estado y se ha preguntado “por qué” algunos partidos no se atreven a solicitarlo a nivel nacional y sí lo hacen en Extremadura, cuando la Asamblea no tiene competencias para ello.

Tras lamentar que el presidente de la Junta haya “pasado de puntillas” sobre este tema, el líder del PP ha manifestado que “nosotros queremos saber la verdad y vamos a ir hasta el final para que no vuelva a ocurrir” señalando que “a la España vaciada los socialistas la quedan sin profesores, sin médicos, sin ambulancias, con carreteras tercermundistas, sin un tren medio decente y ahora también sin agua”.

A esos miles de extremeños que se han visto afectados por los desembalses este verano y que están desamparados, Monago ha asegurado que “no les vamos a dejar solos” ya que el PP “va a luchar por el mundo rural para evitar que miles de extremeños cojan la maleta cada año”.