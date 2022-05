Monago, PP: “Hoy se guillotina a una funcionaria del CNI por la mano derecha de una ministra”

Comparte en redes sociales













El senador del PP afirma que “no es inteligente dejar a los pies de los caballos a los servicios de inteligencia a las puertas de una cumbre de la OTAN”

Acusa al Gobierno de Sánchez de “dañar la reputación de España” finiquitando “cuarenta años de vida laboral” con la destitución de la directora del CNI “mientras mantienen a ministros en la poltrona sin vida laboral”

“Hoy hay menos seguridad nacional y menos reputación internacional mientras lo que hay es más ridículo internacional”

El presidente del Partido Popular de Extremadura y senador, José Antonio Monago, ha afirmado hoy que, con la destitución de Paz Esteban al frente del Centro Nacional de Inteligencia, “se guillotina a una funcionaria del centro por la mano derecha de una ministra”.

Así se ha expresado hoy el también presidente del Comité nacional de Derechos y Garantías del PP en la sesión de control al Gobierno durante el pleno del Senado, asegurando que “no es inteligente dejar a los pies de los caballos a los servicios de inteligencia a las puertas de una cumbre de la OTAN”.

“Menos inteligente aún” ha continuado, es “abrir el cajón de los secretos a quienes no quieren guardar secreto”, en relación a la constitución de la Comisión de Secretos Oficiales en el Congreso de los Diputados, al tiempo que ha asegurado que “decir que les han espiado, sin preguntarlo nadie, no es que no sea inteligente. Es que no es serio”.

Si además “se pelean entre ustedes en público y en privado”, ha afirmado Monago, “ni es inteligente ni es serio, sino que dañan la reputación de España y debilitan al Estado”.

Para el presidente del PP extremeño, “espiar hoy y acordar mañana con el espiado es difícil de superar” así como “contarle los secretos al espiado y ofrecerse a desclasificar lo que será, a todas luces, utilizado en tu contra” algo que, a su juicio, “no pasa en ninguna democracia seria”.

José Antonio Monago ha acusado al Gobierno de Sánchez de “dañar la reputación de España” con “sus dimes y diretes a 23 bandas” en alusión al número de ministros que lo conforman, un daño que alcanza también al CNI y hasta a los magistrados del Tribunal Supremo implicados.

Para Monago, “hoy hay menos seguridad nacional y menos reputación internacional” para España. “Lo que hay es más ridículo internacional” ha sentenciado, advirtiendo que “hoy estamos menos tranquilos todos”.

Esta situación se resuelve, ha señalado, “dedicándole más de un minuto y aclarando qué ha pasado, llegando hasta el final y coordinándose entre los 23 ministros” ya que “no se trata de rodar cabezas, sino de pensar con la cabeza y asumir responsabilidades políticas”.

Por último, Monago ha aludido a las explicaciones ofrecidas hoy por el Gobierno tras la decisión del Consejo de Ministros de destituir a la directora del CNI manifestando que “no nos tomen por tontos porque no se sustituye a una funcionaria por otra sino que se finiquita cuarenta años de vida laboral mientras mantienen en la poltrona a ministros sin vida laboral” lo que, a su juicio, es “todo un resumen de la gestión” de Sánchez al frente del Gobierno.